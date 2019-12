Grande festa di Capodanno in piazza Bra a Verona con i finalisti di X Factor

Tutti i finalisti di X Factor, con la vincitrice Sofia Tornambene, ed il giovane cantautore romano Filo Vals sono solo alcuni dei protagonisti della grande notte di San Silvestro di piazza Bra. L’evento, promosso dal Comune e Arena di Verona srl, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno è organizzato da Doc Servizi.

Il ricco programma della serata e le misure di sicurezza previste sono state presentate, in sala Arazzi, dal sindaco Federico Sboarina, dai due conduttori di Rtl Angelo Baiguini e Francesca Cheyenne, protagonisti della serata dell’ultimo, Alessandro Formenti di Doc Servizi e da Gianmarco Mazzi di Arena di Verona Srl.

A garanzia della sicurezza degli spettatori, come per lo scorso anno, dato l’alto afflusso previsto per la massiccia campagna pubblicitaria nazionale realizzata da Rtl, si consiglia di accedere a piazza Bra in ampio anticipo rispetto alla mezzanotte.

Lo spettacolo in piazza Bra comincerà intorno alle 21 e a condurlo ci saranno Angelo Baiguini e Francesca Cheyenne, voci di Rtl. Lo show sarà trasmesso in radiovisione su Rtl 102.5, canale 36 DTT, 736 Sky e rtl.it.

Sul palco di piazza Bra tutti i protagonisti dell’ultima edizione di X Factor che, dopo il successo televisivo del famoso talent show canoro, si esibiranno in esclusiva per Verona ed Rtl, con la proposta dei loro inediti e dei pezzi presentati durante il programma. A scaldare l’atmosfera ci penserà, poi, la voce del cantautore romano Filo Vals, artista molto apprezzato dal pubblico e dalla critica.

Dalle 23.30, collegamento in diretta con Rtl 102.5 per il conto alla rovescia. Allo scoccare della mezzanotte, spettacolo pirotecnico dall’Arena e laser show. E dopo la mezzanotte, piazza Bra diventerà la Discoteca Nazionale di Rtl 102.5 con il dj Fabio Romano per dare il via all’anno nuovo a ritmo di musica.

