Capodanno in Gran Guardia 2018/19: grande festa nel cuore di Verona

The Best New Years Eve Party in Verona. Nel Palazzo della città, su Piazza Bra fronte Arena, si festeggia anche per questo 31 dicembre 2018 l’arrivo del nuovo anno.

Loggiato, Hall Auditorium, Sala Polifunzionale con Terrazzo. Una nuova distribuzione degli spazi per render l’evento ancora più dinamico.

Due situazione musicali:

Dance, Pop Latino e 360 Happy Sound

Deep House, Tech House, House Music

Ingresso in prevendita scelgo tra:

119€ comprensivi di Cenone “Ambrosia Chef” + 1 drink + Brindisi di mezzanotte + guardaroba

59€ compresivi di 5 Drink + Brindisi di mezzanotte + Pandoro 1909

39€ comprensivi di 1 Drink + Brindisi di mezzanotte + Pandoro 1909



PER COMPRARE I BIGLIETTI SEGUI QUESTA PROCEDURA:

digita il link Ticket on Line: http://bit.ly/CapodannoGranGuardia

1 seleziona il numero di biglietti che vuoi acquistare

2 inserisci i dati richiesti

3 scegli metodo di acquisto ( Carta Credito o PayPal)

4 conferma

Informazioni, prevendite cartacee e Tavoli party:

Manu + 39 349 785 70 20

Omar + 39 349 322 79 26

Foglia + 39 347 411 97 68

(fonte Facebook)