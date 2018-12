Musica, divertimento e spettacolo pirotecnico per il Capodanno in piazza Bra a Verona

Torna immancabile il grande appuntamento di Capodanno a Verona in piazza Bra. La sera del 31 dicembre questa volta ad accompagnare i presenti verso il giro di boa del 2018 e salutare l'inizio del 2019, ci saranno i Ridillo, fantastica funky band tra lel migliori in Italia. Ci sarà spazio anche per le sonorità soul e jazz con il James Taylor Quartet, oltre ai collegamenti in direta televisiva con RTL 102.5 e via radio sempre su RTL 102.5.

Allo scoccare della mezzanotte, imperdibile come sempre arriverà il tradizionale spettacolo pirotecnico con i fuochi d'artificio che si leveranno sopra l'Arena di Verona. Ospite d'eccezione dell'evento sarà inoltre il rapper trionfatore dell'ultima edizione di X-Factor Anastasio.

A proposito del contest musicale di Sky, ci sarà durante la serata anche occasione di ascoltare un'altra ex concorrente quale la bravissima Silva Fortes. Spazio infine anche alla cover band scaligera dei Novel. A condurre la serata saranno Francesca Cheyenne e Angelo Baiguini, mentre a far ballare la piazza ci penseranno i fantastici dj di Radio RTL.