Appuntamento esclusivo a Lazise con il Capodanno alla Dogana Veneta

L’appuntamento più esclusivo di fine anno, nell'affascinante cornice invernale del lago di Garda. La Dogana Veneta di Lazise vi aspetta per dare il benvenuto al 2019 con un’indimenticabile serata all'insegna del divertimento e dell'ottima cucina, con il giusto mix di eleganza e stravaganza. E dopo il brindisi di mezzanotte, tanta musica per festeggiare fino alle prime luci dell’alba.

Programma della serata

20.30 – 21.15: Gran Buffet di Aperitivi e Antipasti

21.15 – 24.00: Cenone servito di Capodanno

00.00 – 03.00: Musica con Dj set

Il Cenone

Prezzo a persona: € 125

Prezzo bambini 3/10 anni: € 90

Prezzi speciali per gruppi di almeno 10 persone: € 115 a persona.



Scopri il menu di Capodanno

EVENTO SU PRENOTAZIONE

PACCHETTO SILVER (HOTEL + CENONE + TRANSFER)

Per coloro che volessero abbinare alla serata di Capodanno un soggiorno di 1 o più notti, vi proponiamo un pacchetto dedicato che comprende il pernottamento in Hotel 4*, il Cenone di Capodanno in Dogana Veneta e un comodo servizio transfer.

Scopri il Pacchetto Silver

Informazioni e prenotazioni

Tel. +39 348 8639608

Mail: prenotazioni@doganaveneta.it

