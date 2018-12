Festa di Capodanno al "Bocconcino" di Lavagno

Il Ristorante Il Bocconcino situato a Lavagno, immerso nel verde della pianura veronese, a pochi passi dalla Lessinia, propone per il Capodanno un menu esclusivo! Terra&Mare si uniranno nei piatti preparati dagli chef per questa particolare serata. Inoltre, compresi nel prezzo anche cocktail e spumante per il dopo cena, allietato dalla musica del dj set!

MENU DI CAPODANNO



Aperitivo di Benvenuto



***



Carpaccio di polipo con valeriana e mandorle



Alici marinate all'aceto di mele



Mazzancolla in salsa Bocconcino



***



Cuore di patata e cotechino in camicia di verza su crema di lenticchie



***



Cappelletto del Bocconcino fatti a mano in brodo di cappone



Paccheri in crema di scampi al profumo di limone



***



Filetto di rombo alla mediterranea servito al cartoccio



Filetto di manzo al pepe verde



Contorno di stagione



***



Semifreddo al torroncino - Frutta Gourmet



***



Caffe, acqua, vino e distillati, e cocktails dopo cena inclusi



***

Alle 1 verrà servito il cotechino e lenticchie come da tradizione con una bottiglia ad ogni tavolo di Champagne "Perrier Jouet"



INFO E PRENOTAZIONI

56 euro a persona



Solo su prenotazione, posti limitatissimi.



Per gruppi da 10/15 persone possibilità di scontistica