Martedì 31 dicembre, dalle 17 alle 20, torna in Piazza San Zeno a Verona il Capodanno dei Bambini. Dopo il grande successo dello scorso anno, il folletto della “Melevisione” Milo Cotogno alias Lorenzo Branchetti sarà nuovamente il mattatore di un pomeriggio completamente gratuito dedicato ai bambini e alle loro famiglie tra spettacoli, musica e giochi per festeggiare assieme l'ultimo giorno dell'anno. Al suo fianco, grande novità direttamente da Rai Yoyo, l'amatissima Carolina Benvenga, conduttrice de “La Posta di YOYO”.

Quest'anno però ci sarà spazio anche per i piccoli cantanti veronesi che avessero il desiderio di esibirsi sul palco in piazza, vicino ai loro beniamini della tv! I posti a disposizione sono dieci e per essere selezionati dalla direzione artistica dell'evento basterà inviare una mail con i propri dati ed un video della durata massima di 3 minuti con l'esibizione canora del proprio bambino a czeventi@gmail.com entro domenica 22 dicembre. Unici requisiti: avere tra i 3 e i 12 anni, cantare una canzone adatta al mondo dei bambini e...divertirsi!