Canyoning tours con EquipENatura

Non sai cosa fare durante le ferie? Vuoi evadere dalla routine? Vuoi provare nuove emozioni? Vuoi sentirti protagonista di un'avventura? Vuoi immergerti nella natura? Le Guide di equipENatura hanno la soluzione che fa al caso tuo. Tuffati con loro in emozionanti canyon nascosti tra le pieghe dei nostri monti. Tutti i week-end e su richiesta anche nei giorni infrasettimanali.

Il Canyoning consiste nella discesa a piedi di gole scavate dai torrenti. Attraverso scivoli/ toboga, salti (non obbligatori) e calate in corda entrerai in questo ambiente bellissimo.

Il protagonista sarai tu, testimone di una natura viva, in grado di regalarti scorci unici del nostro territorio che solo con questo sport si possono scoprire. Potrai scegliere tra tre livelli di difficoltà:

facile, adatto a neofiti e famiglie;

medio, adatto a persone con un minimo di esperienza;

difficile, adatto a chi ha maturato un po' di esperienza in torrente.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Tel. +39 3408696133

Web: www.equipenatura.it

Mail: info@equipenatura.it

