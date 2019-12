Domenica 15 dicembre, alle 16.30 ritorna al DIM il teatro dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie con "Il famoso canto di Natale del signor Charles Dickens raccontato dagli orfanelli del Pio Ospizio di Marshalsea", terzo appuntamento della rassegna Teatro da favola, messo in scena dalla compagnia "Teatri Soffiatti & Finisterre Teatri".

Tra rimandi, citazioni, commenti, scherzi e dispetti, il racconto di Dickens si intreccia alle vicende dei due orfanelli, moltiplicandosi in scena in un continuo gioco di specchi, sospeso tra le parole del grande autore inglese e i gesti dei due narratori, culminando in una notte di Natale che lascerà il segno nel cuore di tutti.

A introdurre la storia sono due orfanelli – un po’ cresciuti – del pio Ospizio di Marshalsea, divenuti contastorie e perennemente alla ricerca di qualcosa da cacciare nello stomaco. Forse sono proprio loro i poveracci che tanto infastidivano con i loro lazzi l’avaro Scrooge. Sono loro i testimoni della sua straordinaria trasformazione. È qui che si racconta di Scrooge, del suo incontro con il fantasma di Marley, con i tre spiriti del Natale passato, presente e futuro, e del suo pentimento. La narrazione è sostenuta da una ricca e coinvolgente partitura sonora e musicale eseguita dal vivo con oggetti insoliti e piccoli strumenti.

Scrooge/orfanello contastorie, trascinato dalla musica incantatrice, si lancia nella realizzazione di un piccolo straordinario presepe naif realizzato con peluche, animali delle più diverse specie e poi stelle e lucine cangianti, in un tempo di grande emozione e coinvolgimento, che davvero tocca il cuore di tutti gli spettatori, grandi e piccoli, proprio come accade leggendo il racconto di Dickens.

Informazioni e contatti

Web: http://dimteatrocomunale.it/