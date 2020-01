Al Teatro Nuovo lo spettacolo/concerto omaggio a Mogol e Battisti "Canto Libero"

Il 9 e il 10 gennaio 2020 arriva al Teatro Nuovo di Verona alle ore 21 "Canto Libero", non un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti. Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati e già rodati nel corso di lunghe carriere, che portano avanti questo comune progetto con grande determinazione. Dopo aver riempito piazze e teatri in giro per l’Italia (e anche in Slovenia, Croazia e Montenegro), il primo grande riconoscimento del loro valore artistico arriva a fine 2015 con uno spettacolo sold-out al Teatro Rossetti di Trieste che vede anche la partecipazione straordinaria di Mogol in persona, che dà la benedizione ufficiale al Canto Libero. L’esperienza si ripete ad aprile 2017, quando Mogol torna sul palco con la band nella data udinese per l’ennesimo sold out al Giovanni da Udine, e ad agosto 2017 a Grado, riconfermando un rapporto di stima e collaborazione che si ripeterà più volte in future.

Uno spettacolo con alle spalle già 3 tour teatrali : il primo partito nel dicembre 2016 e concluso nell’aprile 2017 dopo 15 date e 8.000 spettatori in teatri di prestigio come il Del Monaco di Treviso, il Ristori di Verona, l’Archivolto di Genova, il Duse di Bologna; il secondo partito in ottobre 2017 e terminato in aprile 2018 dopo 24 date e 15.000 spettatori presenti passando storici e di primo piano come il Teatro Filarmonico di Verona, il Teatro Toniolo di Mestre, il Teatro Celebrazioni di Bologna, il Teatro Nuovo di Ferrara, il Politeama Genovese di Genova, il Teatro Goldoni di Livorno e tanti altri, il terzo partito in novembre 2018 e terminato in aprile 2019 dopo 21 date e oltre 15.000 spettatori presenti in teatri quali il Dal Verme di Milano, il Teatro delle Muse di Ancona, il Ponchielli di Cremona, il Civico di Vercelli e molti altri.

Web: https://www.facebook.com/band.cantolibero/?fref=ts

- https://www.teatronuovoverona.it/event/canto-libero-omaggio-alle-canzoni-di-battisti-e-mogol/