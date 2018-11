Cantine de l'Arena, il programma dei concerti: Helga Plankensteiner in "Revensch"

Per la prima volta su questo palcoscenico Helga Plankensteiner porta “Revensch”, un progetto consolidato e molto apprezzato, artefice di un repertorio che spazia tra dixieland, klezmer e chanson degli anni venti, un “incontro-scontro” tra generi musicali differenti, tra divertimento, ironia e grande professionalità, caratteristica principale di questa formazione.

Martedì 27 novembre (ore 22.00)serata jazz con “Revensch”, formazione della brillante sassofonista-cantante altoatesina Helga Plankensteiner. Venerdì 30 novembre (ore 22.30) Al Brown Blues Band presenta il cd registrato live lo scorso anno su questo palcoscenico. Per l’aperitivo domenicale (02 dicembre ore 19.00) un viaggio fra fusion e vanguard in compagnia di Federico Malaman e Ricky Quagliato.

Martedì 27 novembre, ore 22.00

REVENSCH (Jazz)

“Revensch”, progetto della sassofonista-cantante Helga Plankensteiner, comprende alcuni fra i più interessanti talenti che operano in Alto Adige e Tirolo, con i quali la musicista ha raggiunto una qualità espressiva e d’insieme di altissimo livello, frutto di una lunga e intensa collaborazione artistica. Sono Paolo Trettel alla tromba, Hannes Mock al trombone, Glauco Benedetti al basso tuba, Michael Lösch al piano, supportati dalla batteria di Paolo Mappa.

Il repertorio comprende brani Klezmer, BalkanJazz, Dixieland e Chansons degli anni ’20, classici come "Smile" di Charlie Chaplin, la "Moritat" di Kurt Weill e canzoni del repertorio di Marlene Dietrich e Zarah Leander, realizzati con arrangiamenti originali ed estremamente divertenti.

Venerdì 30 novembre, ore 22.30

AL BROWN BLUES BAND (Blues)

Una formazione che ha già calcato con successo questo palco, registrando nella scorsa performance il primo cd dal vivo “LIVE AT CANTINE DE L’ARENA”, presentato in questa serata. È un interessante progetto per i tanti amanti del blues internazionale, nato dalla solida collaborazione fra il chitarrista Al Brown, talento indiscusso del blues nel Regno Unito, Alan Thomson, bassista tra i più noti dell’ambiente musicale britannico per aver suonato con John Martin, e con Martin Barre, ex chitarra solista dei Jethro Tull, Franz Bazzani, pianista e tastierista eclettico, e Cesare Valbusa, batterista dotato di grande tecnica e versatilità.

Domenica 02 dicembre ore 19.00

MALAFEDE TRIO (Fusion/Vanguard)

Il MalaFede Trio è uno dei più interessanti e creativi progetti musicali italiani. Nato nel 2015 da un’idea di Federico Malaman, ormai punto di riferimento internazionale per il basso elettrico, si completa con Riccardo Bertuzzi alla chitarra e Ricky Quagliato alla batteria, nomi di rilievo nella scena musicale. Nel 2016 esce il loro primo lavoro discografico “Touché”. Si tratta di un mosaico con diverse contaminazioni, un vero e proprio viaggio senza tempo che spazia dalla vanguard alla fusion più astratta e intimista.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

Informazioni al pubblico e prenotazioni

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

www.lecantine-arena.com