Cantine de l'Arena, il programma dei live: tre con-tributi per una musica senza tempo

Proseguono le serate musicali a “Le Cantine de l’Arena-Music Brasserie” con l’omaggio a tre grandi artisti, molto diversi fra loro, ma ugualmente protagonisti della storia della “grande” musica. Vanessa Tagliabue Yorke ci farà conoscere le canzoni di Annette Hanshaw, una delle prime grandi interpreti del jazz; Barbara Belloni porterà il suo tributo al grande poeta-cantautore americano Bob Dylan, e la chitarra di Samy Daussat ci trasporterà nella vecchia Parigi, a ricordare l’intramontabile Django Reinhardt.

Tre imperdibili appuntamenti che non ci faranno rimpiangere le appena trascorse festività natalizie.

Per la rassegna jazz di m artedì 08 gennaio (ore 22.00) Vanessa Tagliabue Yorke , supportata dagli straordinari Birro, Bearzatti e Ottolini in "We Like It Hot" , un omaggio alla cantante americana Annette Hanshaw .

(ore 22.00) , supportata dagli straordinari in , un omaggio alla cantante americana Annette Hanshaw Venerdì 11 gennaio (ore 22.30) Barbara Belloni Band presenta " Rolling Thunder ", una reinterpretazione personale delle canzoni di Bob Dylan.

(ore 22.30) presenta " ", una reinterpretazione personale delle canzoni di Bob Dylan. Domenica 13 gennaio (ore 19.00) Samy Daussat ricorda Django Reinhardt, il famoso chitarrista che “aprì” le porte del jazz alla musica tradizionale gipsy.

Martedì 08 gennaio, ore 22.00

VANESSA TAGLIABUE YORKE

"We Like It Hot" (Jazz)

Un ensemble di musicisti straordinari, che fanno parte dell'elite del jazz italiano, quella di qualità davvero indiscutibile: stiamo parlando di Vanessa Tagliabue Yorke alla voce, Francesco Bearzatti al clarinetto, Mauro Ottolini al trombone e Paolo Birro al piano. “We like it hot” (gennaio 2017) è un omaggio ad Annette Hanshaw, cantante americana degli anni ‘20, sulla scena per un periodo decisamente breve, ma significativo. Trasportandoci dolcemente lontano a quel tempo, la voce di Vanessa esplora brani che inquadrano un momento storico della musica jazz, con grande personalità e fascino.

Venerdì 11 gennaio, ore 22.30

BARBARA BELLONI BAND

"Rolling Thunder" (Bob DylanTribute)

Barbara Belloni Band presenta il nuovo progetto "Rolling Thunder" un omaggio al più grande poeta-cantautore degli USA che ha ispirato e "guidato" intere generazioni di tutto il mondo: Bob Dylan. Con la fidata e rodata band che la accompagna oramai da anni - Flamiano Mazzaron (chitarra), Stefano Stella (chitarra), Alessandro Arcuri (basso) e Vincenzo Barattin (batteria) -, saranno presentati i grandi classici, diventati oramai degli standards, proposti dalle più acclamate rock band (Rolling Stones, Guns and Roses, Jimi Hendrix, George Harrison, Norah Jones e non ultimo Francesco de Gregori) unitamente a brani meno conosciuti, ma di sicuro impatto.

Domenica 13 gennaio, ore 19.00

SAMY DAUSSAT ITALIAN PROJECT

"Omaggio a Django Reinhardt" (Gypsy jazz)

Un tuffo nella Parigi degli anni ‘20-‘30, con i ritmi frenetici e le melodie romantiche dello stile manouche-Gypsy Jazz suonato nelle sale da ballo francesi. Samy Daussat, famosissimo chitarrista parigino, oltre a fare da spalla al ben noto Tchavolo Schmitt (eroe contemporaneo della chitarra manouche), è un fantastico solista e portavoce del più autentico stile di Django Reinhardt, il leader del quintetto "Hot Club de France". Compagni in questo fantastico viaggio Martino Salvo e Carlo Stupiggia alle chitarre, Alfredo Ferrario al clarinetto e Luca Pisani al contrabbasso.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

Informazioni al pubblico e prenotazioni

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

www.lecantine-arena.com