Le Cantine de l’Arena: tutti i concerti della settimana

“Barionda” riporta su questo palcoscenico la stimata altoatesina Helga Plankensteiner in uno straordinario e singolare progetto jazz in cui emerge la presenza del sassofonista italo-argentino Javier Girotto.

Martedì 06 marzo (ore 22.00) l’originalissimo quartetto di sax baritoni con batteria curato da Helga Plankensteiner, con la partecipazione straordinaria di Javier Girotto.

Venerdì 09 marzo (ore 22.30) The C.Zek Band presenta l’album di debutto discografico Set you free, un blues classico, impreziosito da digressioni funk, soul e rock.

Domenica 11 marzo ore 19.00, un groove blues duro ed emozionante, con forme e suoni profondamente radicati negli anni '50-'60 e una straordinaria armonica, quella di Little George Sueref.

Martedì 06 marzo, ore 22.00

BARIONDA (Jazz)

Il nuovo sorprendente progetto internazionale della bandleader-compositrice altoatesina Helga Plankensteiner nasce con l’intento di rivalutare il repertorio dei grandi baritonisti del jazz come Gerry Mulligan, Pepper Adams, Harry Carney, Gary Smulyan, Serge Chaloff. Una formazione unica nel suo genere, che vede accanto alla batteria di Mauro Beggio, uno straordinario ed esperto quartetto di sax baritoni. Con l’apprezzata Plankensteiner troviamo il sassofonista italo-argentino Javier Girotto, da anni considerato uno dei jazzisti nazionali più interessanti; Florian Bramböck, fra i più rinomati musicisti e compositori austriaci; e Giorgio Beberi, “motore” di tante formazioni jazzistiche trentine.

Venerdì 09 marzo, ore 22.30

THE C.ZEK BAND (Soul Rock & Blues)

The C.Zek Band è una formazione veronese nata nel 2015 dalle ceneri del trio Almost Blue, grazie all’idea del chitarrista, cantante e compositore Christian “Zek” Zecchin. Il progetto è una commistione molto ben riuscita di musica soul-blues-funky-R&B, con sonorità d’altri tempi e arrangiamenti che sembrano usciti dal periodo d’oro della Motown. Sonorità vintage si, ma con caratteristiche proprie. Un mix di tecnica, creatività e complicità, un risultato soul-blues, contaminato dal funk-rock, che Christian Zek (chitarra, voce), Roberta Dalla Valle (voce), Nicola Rossin (basso), Matteo Bertaiola (piano, hammond), Enea Zecchin (percussioni), Andy Bertas (batteria), hanno riportato nel recente album Set You Free, ottimamente recensito.

Domenica 11 marzo, ore 19.00

LITTLE GEORGE SUEREF (Blues)

Little George Sueref è identificato come uno dei migliori cantanti blues del Regno Unito. La sua carriera inizia alla fine degli anni ottanta a Londra, dove, grazie al suo talento, si costruisce una reputazione di grande "bluesman", che lo porta a esibirsi come armonicista in tutto il mondo (ha vinto per ben tre volte il premio di “Blueprint magazine” come armonicista dell’anno). Dotato di una potente voce soul e di una grande capacità interpretativa, Little George Sueref si impone anche come vocalist e ben presto viene riconosciuto come un personaggio di primo piano del panorama musicale inglese. Questa sera è accompagnato da Davide Mazzantini alla chitarra, Max Prandi al basso e Vincenzo Barattin alla batteria.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna Jazz club il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì e Giovedì (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner&Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna World music, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

Informazioni al pubblico e prenotazioni:

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

www.lecantine-arena.com

(fonte foto Le Cantine de l'Arena)