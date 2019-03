I live della settimana alle Cantine de l'Arena: la musica senza confini di Alex Sipiagin

Alex Sipiagin, classe 1967, ha compiuto gli studi musicali di tromba al Conservatorio di Gnessin, Mosca, confermando il suo notevole talento e ottenendo importanti riconoscimenti nazionali, prima in ambito classico e quindi nel jazz. Trasferitosi a New York, riconosciuto figura di spicco della scena jazzistica internazionale, inizia importanti collaborazioni con Michael Brecker, Dave Holland, Kenny Werner, Mingus Dinasty e Big Band, Elvis Costello, Dr. John ed Eric Clapton. Insegnante presso la New York University, tiene clinics in molte scuole internazionali, in particolare nei Conservatori di Olanda e Svizzera, ed ha registrato circa novanta cd dei quali 24 come leader.

Martedì 05 marzo (ore 22.00) torna la tromba di Alex Sipiagin , accompagnata dalla chitarra di Michele Calgaro , e dalla ritmica tutta russa dei connazionali Makar Novikow e Sasha Mashin.

Martedì 05 marzo, ore 22.00

ALEX SIPIAGIN QUARTET (Jazz)

Alex Sipiagin, il virtuoso trombettista russo naturalizzato americano, è da circa 25 anni una riconosciuta figura di spicco del panorama jazzistico newyorkese. Da una decina d’anni collabora con il chitarrista vicentino Michele Calgaro, con il quale ha anche registrato due cd (Progressions, Full Score). In questo concerto sono affiancati dalla sezione ritmica dei russi Makar Novikow (contrabbasso) e Sasha Mashin (batteria), due musicisti tra i più importanti della nuova scena jazzistica sovietica.

La notevole padronanza strumentale e ritmica, e la naturale empatia musicale del quartetto favoriscono un costante dialogo creativo tale da condurre i brani, perlopiù composizioni originali di Sipiagin e Calgaro, verso direzioni sempre diverse e spesso inaspettate.

Venerdì 08 marzo, ore 22.30

RIDILLO (Funk & Soul Made in Italy)

8 marzo all’insegna del Funk & Soul Made in Italy con i “Ridillo”. Daniele Bengi Benati, Francesco Savazza, Claudio Shiffer Zanoni, Dario Vezzani, Renzo Kaimano Finardi tornano a Le cantine de l’Arena con l’album “Pronti, Funky ,Via!", un vero e proprio viaggio interstellare tra l'amato funk e tutte le sfumature del soul, dell'R&B, della disco e del reggae, un caleidoscopio di colori e citazioni. Nuovi brani, classici del loro repertorio, testi originali che si amalgamano alla perfezione con le cover internazionali, cantate in italiano, "indossate così bene da farle sembrare scritte appositamente per loro”.

Domenica 10 marzo, ore 19.00

TEASPOON 4ET (Ragtime )

Domenica sera in compagnia di Simone Speri (kazoo, cajon), Sebastiano Tognella (armonica, washboard, cajon), Christian Calò (chitarra, mandolino, cajon), Nicola Gaspari (chitarra, banjo).

Anche quest’anno i Teaspoon 4et ci trasporteranno lungo routes e highways, fra luoghi e personaggi che hanno dato vita all’old time music, al ragtime, al blue grass, al blues, al folk. Un percorso attraverso tutta quella musica americana che ha influenzato negli anni il quartetto scaligero sia per il rifacimento di pezzi contemporanei, che per la realizzazione di brani propri, raccolti nei tre dischi “Lucky Rag” (2007), “Travellin” (2009) e “Aged 10 Years”, il live registrato a marzo 2015 proprio qui a Le Cantine de l’Arena.

