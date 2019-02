Tutti i concerti della settimana alle Cantine de l’Arena: Paolo Pellegatti in concerto

Storia della musica jazz nazionale e non solo; collaborazioni prestigiose (Franco Cerri, Enrico Intra, Massimo Urbani, Enrico Rava, Chet Baker, Joe Lovano per citarne solo alcune) e originali progetti artistici fra i quali ricordiamo la "Drummeria”, il famoso ensemble costituito da soli batteristi; più di quaranta cd all’attivo e un’incredibile carriera dedicata anche all’insegnamento. Tutto questo è Paolo Pellegatti, classe 1957, uno dei più conosciuti drummer italiani.

Per l’appuntamento jazz di martedì 05 febbraio (ore 22.00) Paolo Pellegatti Trio, un nuovo e singolare progetto di contemporary jazz, dove emerge la forte passione per la musica.

Martedì 05 febbraio, ore 22.00

PAOLO PELLEGATTI “ THE TRIO” (Jazz)

Paolo Pellegatti Trio è un nuovo e singolare progetto di contemporary jazz che vede le tendenze musicali di swing, melodia e soul groove fuse tra loro in un intenso dialogo musicale, per un’autentica emozione sonora. Il batterista Paolo Pelegatti, l’organista Gianni Giudici, e il sassofonista Giancarlo Porro, protagonisti di questa interessante serata, godono di un notevole background artistico per abilità, conoscenza e personali successi nel panorama musicale del jazz internazionale.

Venerdì 08 febbraio, ore 22.30

HENRY CARPANETO QUARTET (blues, swing & boogie woogie)

Nominato “Best European Blues piano player” dalla rivista specializzata "Blues feelings" (Trophées France Blues), oggi Henry Carpaneto è uno dei pianisti più interessanti nel settore, con una carriera ricca di esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti. Con Andy Pitt (chitarra), Pietro Martinelli (basso) e Marcello Borsano (batteria), una band molto versatile, che spazia dal blues più viscerale allo swing, dal funk al boogie woogie, presenta "Voodo Boogie", il progetto discografico che vede come special guest Bryan Lee, istituzione di New Orleans, Tony TC Coleman (ultimo batterista del compianto BB King) e il chitarrista Otis Grand.

Domenica 10 febbraio, ore 19.00

STORYVILLE JAZZ BAND "From New Orleans to Paris" (Omaggio a Sidney Bechet)

Annuale appuntamento con la Storyville Jazz Band in uno speciale omaggio a Sidney Bechet, clarinettista-sassofonista di New Orleans che ebbe però enorme successo soprattutto a Parigi e in Francia negli anni '50. Nato e artisticamente cresciuto proprio sulle strade del quartiere di Storyville, Bechet è considerato il primo grande solista improvvisatore del jazz, insieme a Louis Armstrong. La Storyville Jazz Band è attiva dal 1986, sempre diretta da Marco Pasetto, clarinettista, sassofonista, cantante, nonché compositore, arrangiatore e appunto direttore d'orchestra. Con lui sul palco la cantante Giorgia Gallo, Sandro Gilioli alla tromba, Giordano Bruno Tedeschi al trombone, Renato Bonato al banjo, Mario Cracco al basso tuba e Gino Gozzi alla batteria.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

