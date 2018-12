Cantine de l'Arena, il programma dei concerti: ospite il sassofonista Eric Alexander

Attualmente in tournée europea con Mannutza, Conte e Dudli, torna questo palcoscenico Eric Alexander, il famoso tenor-sassofonista americano che negli anni è riuscito ad imporre il proprio personale linguaggio nell’ambito della tradizione bebop, tanto da essere considerato tra i migliori della sua generazione.

Martedì 04 dicembre (ore 22.00) accompagnato da musicisti jazz di gran interesse torna il famoso tenor-sassofonista americano Eric Alexander. Venerdì 07 dicembre (ore 22.30) Marina & The Voodoo in una serata magica a suon di pop, soul e blues. Domenica 09 dicembre (ore 19.00) con noi Leroy Emmanuel e la storia della musica funk e soul americana.

Martedì 04 dicembre, ore 22.00

ERIC ALEXANDER & “Swiss–Italian Jazz Allies” (Jazz)

Serata all’insegna del jazz puro e diretto, con un sassofonista americano, Eric Alexander, che ha registrato e suonato con una lista impressionante di star di tutti i generi musicali, e una sezione ritmica composta da musicisti europei di prima qualità: Luca Mannutza al piano, Lorenzo Conte al contrabbasso e Joris Dudli alla batteria. Eric Alexander è una delle più raffinate e sofisticate espressioni dell'hard bop e post-bop attualmente attive sulla scena internazionale, che trova in John Coltrane, Sonny Stitt, Dexter Gordon e George Coleman i suoi modelli. Ha già collaborato con nomi quali Harold Mabern, Ron Carter, Joe Farnsworth e Pat Martino, oltre che guidare diverse formazioni a suon nome.

Venerdì 07 dicembre, ore 22.30

MARINA & THE VOODOO (Pop/Soul/Blues)

Pippo Guarnera (classe '53, strepitoso hammondista sia in studio che live, vanta grandi collaborazioni e centinaia di esibizioni con artisti del panorama blues internazionale), Matteo Monti (già batterista del trio inesistente ma virtuale Tredokyo), Nicola Peruch (pianista sempre in tour con grandi nomi italiani, qui in veste totalmente Roots con piano, clavinet, talkbox); tre grandi musicisti accompagnano in quest’avventura la dolcezza di Marina Santelli, cantante singolare, intensa, in grado di ammaliare il pubblico con la magia e la sua grande passione artistica.

Domenica 09 dicembre ore 19.00

LEROY EMMANUEL International Soul-Brother (Soul/Funky)

Dal fortunato incontro nel 2010 fra Leroy Emmanuel, leggendario esponente della “Motown music”, e il batterista Vincenzo Barattin nasce questo progetto che li vede protagonisti di una serie di concerti nei principali locali e festival d’Italia. Nel 2013 in occasione di una straordinaria esibizione presso “Le Cantine de l’Arena” di Verona, viene inciso “LIVE” il primo CD che Leroy registra a proprio nome in tutta la sua carriera. I brani contenuti nell’album ripercorrono la storia delle sue collaborazioni con quasi tutti i mostri sacri della musica funk, blues e soul (Marvin Gaye, Stevie Wonder, Edwin Star, Dionne Warwick, Gladys Knight, John Lee Hooker, T-Bone Walker, Al Green, sono solo alcuni nomi di una lista da capogiro). Nel 2015 viene inciso il CD “Everything Is Perfect”, contenente alcune cover e due originali fra cui il brano che da il titolo al CD scritto e composto con Vincenzo Barattin. Ormai stabili della band Gianpaolo Rinaldi al piano e

Simone Serafini al basso.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

