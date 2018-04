XYQuartet in “orbita” alle Cantine de l’Arena: tutti i concerti della settimana 

Ad un anno dall’uscita del cd, in occasione della prima serata jazz di aprile, il quartetto di Nicola Fazzini e Alessandro Fedrigo (XY) presenta al pubblico delle Cantine “Orbite”, il terzo album che celebra l’avventura spaziale ed i suoi eroi. Un viaggio tra il jazz più innovativo, un live che merita un ascolto.

Martedì 03 aprile (ore 22.00) il premiato XYQuartet presenta “Orbite”, un omaggio musicale all’uomo nello spazio.

Venerdì 06 aprile (ore 22.30) gli amanti del folk-rock internazionale tornano “The Crowsroads”, i due giovanissimi talentuosi fratelli Corvaglia.

Domenica 08 aprile (ore 19.00) tra sfumature blues & folk a stelle e strisce, e cantautorato italiano, Mora & Bronski presentano il nuovo album "50/50”.

Martedì 03 aprile, ore 22.00

XYQuartet “ORBITE” (Jazz)

“Orbite” è il terzo album di XYQuartet uscito lo scorso anno il 12 aprile (giorno in cui nel 1961 prese il via la missione di Yuri Gagarin e dal 2011 “Giornata Internazionale del volo dell’uomo nello spazio”). Un concept album a tutti gli effetti, un sentito omaggio a coloro che esplorarono i cieli. Il gruppo spazia tra jazz e ricerca con fluidità e leggerezza, elaborando il materiale musicale in modo mai banale, ricomponendo codici differenti in modo omogeneo: dal jazz alla contemporanea, dal prog al postminimalismo, dal pop alle ultime influenze newyorkesi. Recentemente il celebre sondaggio della rivista “Musica Jazz” ha premiato il quartetto trevigiano, ovvero Nicola Fazzini al sax, Alessandro Fedrigo al contrabbasso, Saverio Tasca al vibrafono e Luca Colussi alla batteria, come secondo miglior gruppo italiano.

Venerdì 06 aprile, ore 22.30

THE CROWSROADS (Folk, rock)

“The Crowsroads” sono un duo folk, rock-blues formato dai due fratelli bresciani Matteo (voce e chitarra) e Andrea (armonica e voce) Corvaglia. Attivi dal 2010, accompagnati da Michele "Poncio" Belleri alla chitarra elettrica e basso, e Antonio Giovanni Lancini alle percussioni, propongono un ampio repertorio di brani originali e reinterpretazioni di canzoni di artisti americani (Bruce Springsteen, Tom Waits, The Band, Blues Traveler tra gli altri), il tutto all’insegna di un sound essenziale, ruvido e trascinante.

Travolgente l’impatto dell’armonica di Andrea, vero protagonista del suono dei Crowsroads, coinvolgente il tocco acustico della chitarra di Matteo unito all’ottima sua voce, calda, matura e ricca di pathos.

Domenica 08 aprile, ore 19.00

MORA & BRONSKI 50/50

(Blues / Folk’n’Roll)

Mora & Bronski, power duo musicale in bilico tra folk, blues e cantautorato italiano, propongono un viaggio tra le Americhe attraverso classici del blues, country, folk e rock’n’roll, unitamente a brani originali di propria composizione. Fabio Mora e Fabio Ferraboschi, rispettivamente voce e chitarre, nel loro progetto acustico “sondano le più intime sfumature tra il bianco e il nero, arrivando così all’essenza e alla radice dell’American Music, aspetto essenziale del loro nutrito bagaglio musicale”. In questo concerto a “Le Cantine de l’Arena” presentano ufficialmente il loro attesissimo terzo album “50/50” (marzo 2018).

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna Jazz club il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì e Giovedì (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner&Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna World music, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

(fonte foto Le Cantine de l'Arena)