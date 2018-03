"Brooklyn beat!": il jazz di Domenico Sanna alle Cantine de l'Arena: tutti i concerti della settimana

Un talento sempre più affermato nella scena musicale italiana e internazionale. Per la rassegna jazz, martedì 27 marzo il pianista Domenico Sanna presenta al pubblico delle Cantine il suo terzo album “Brooklyn beat!”, accompagnato da Ameen Saleem e Dana Hawkins, i due musicisti con cui collabora in questo imperdibile progetto.

Martedì 27 marzo (ore 22.00) da non perdere “Brooklyn Beat!”, ovvero tre tra i più promettenti esponenti del jazz contemporaneo: Domenico Sanna, Ameen Saleem e Dana Hawkins.

Venerdì 30 marzo (ore 22.30) serata all’insegna dello swing e delle atmosfere jazz anni ’30 con gli emiliani Sugarpie & The Candymen.

Domenica 01 aprile (ore 19.00) "Cedrate Brianza", ovvero il meglio del meglio delle canzoni dei Nuovi Cedrini interpretate da Rocco e Leo, in una versione acustica dalle mille sorprese.

Martedì 27 marzo, ore 22.00

DOMENICO SANNA BROOKLYN BEAT feat Ameen Saleem e Dana Hawkins (Jazz)

“Brooklyn Beat!”, è il progetto con cui Domenico Sanna, talentuoso pianista della scena jazz italiana, irrompe nella discografia internazionale assieme a due tra i più grandi esponenti del jazz contemporaneo: il contrabbassista Ameen Saleem e il batterista Dana Hawkins . L’incontro tra i tre artisti avviene a Brooklyn durante uno dei soggiorni newyorkesi di Domenico, impegnato in vari concerti e recording session: ne nasce un grande disco frutto di una immediata e grande affinità musicale, in cui il pianista riesce a manifestare un'energia ed un vigore maggiore rispetto ai lavori precedenti, grazie anche alla sezione ritmica di notevole caratura.

Venerdì 30 marzo, ore 22.30

SUGARPIE & THE CANDYMEN (Modern Swing)

Sugarpie & The Candymen sono una band dal genere musicale originalissimo, battezzato “modern swing”. Dopo il primo album omonimo del 2009, una raccolta di riarrangiamenti di famose hit, pubblicano i successivi “Swing and Roll” (2011) e “Waiting for the one” (2014), dove compaiono per la prima volta brani originali, e “Let it swing” (2015), dedicato alla musica dei Beatles. Dall’aprile 2016 la nuova frontgirl è Lara Ferrari vocalist del quinto album “Cotton Candy Club” (2017). La sua voce calda e black impone un tocco ancora più particolare al sound dei suoi “Candymen” Jacopo Delfini (chitarra gipsy, voce), Renato Podestà (chitarra, banjo, voce), Claudio Ottaviano (contrabbasso) e Roberto Lupo (batteria).

Domenica 01 aprile, ore 19.00

CEDRATE BRIANZA (Pop/rock ironico)

Difficile etichettare questo progetto con un solo titolo, ma chiaramente si può assistere ad uno spettacolo di cabaret, musica, leggende metropolitane, parodie, credenze popolari, tradizioni e tanta ironia. Sul palco Fabio “Rocco” Casarotti e Leonardo Maria Frattini alle prese con tutto ciò che i Nuovi Cedrini hanno creato e idealizzato nel loro percorso artistico, da “Ragajo Selvajo” a “Superteron”, a “ El Ciunga”, a “Hijo de Peto”. In chiave acustica e con ospiti a sorpresa!

Le Cantine de l'Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna Jazz club il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì e Giovedì (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner&Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna World music, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

