Tutti i concerti della settimana alle Cantine de l’Arena: live il sestetto "Mr. Blue"

Per l’ultimo concerto jazz di gennaio un appuntamento da non mancare. “Mr. Blue”, il sestetto capitanato dal pianista Igor Iabichino, è un progetto che racchiude alcuni fra i musicisti italiani più rappresentativi del settore. Energia nel fare musica, conoscenza del repertorio jazzistico, grande interplay e professionalità, garantiscono una performance di grande impatto emotivo.

Martedì 27 gennaio (ore 22.00) il pianista Igor Iabichino presenta al pubblico delle Cantine il suo progetto “Mr. Blue”.

Venerdì 01 febbraio (ore 22.30) un viaggio virtuale tra le Highway americane con Di Maggio Connection e “Rowdy”.

Domenica 03 febbraio (ore 19.00) serata all’insegna della tradizione, della ricerca e della rivisitazione della musica popolare sudamericana con il trio Rio Grande.

Martedì 27 gennaio, ore 22.00

MR. BLUE 6t (Jazz)

“Mr. Blue” è anche il titolo di una composizione del pianista Igor Iabichino, leader di questo interessante gruppo che vanta la partecipazione di musicisti di grande valore artistico provenienti da tutta Italia. Stiamo parlando di Roberto Rossi, qui anche arrangiatore di alcuni brani, considerato uno dei più importanti trombonisti in circolazione; Fabio Petretti, musicista innovativo nonchè compositore affermato e direttore d’orchestra; Fabrizio Gaudino energico trombettista di stampo hard-bop; infine Paolo Ghetti, contrabbassista di grande versatilità e interplay, e Roberto Paglieri, batterista di raffinata sensibilità, gran riferimento per numerosi jazzisti internazionali.

Il repertorio comprende brani originali contenuti nel disco omonimo registrato nel 2017, alcuni pezzi inediti ed arrangiamenti originali di noti standard del jazz.

Venerdì 01 febbraio, ore 22.30

DI MAGGIO CONNECTION “ROWDY” (Rock’n’Roll)

Terzo album per The Di Maggio Connection, ma ben il quattordicesimo per il leader della band Marco Di Maggio, considerato dalla stampa specializzata tra i maggiori chitarristi R’n’R mondiali ed unico artista italiano eletto Honorary Member dalla Official Rockabilly Hall of Fame, Usa. “Rowdy” è un mix di Rock’n’Roll, Country, Blues, Surf, Swing, Rockabilly, il tutto con un tocco originale, personale, strizzando l’occhio al passato ma con un sound saldamente attaccato al presente. Con questo nuovo lavoro, è facile percepire l’affiatamento del trio, completato dal bassista Matteo Giannetti e dal batterista Marco Barsanti, che negli ultimi 15 anni ha calcato numerosi e prestigiosi palchi internazionali.

Domenica 03 febbraio, ore 19.00

RIO GRANDE (musica popolare sudamericana)

La tradizione folkloristica è al centro del repertorio di Rio Grande, ambizioso trio bresciano attivo sul fronte di un autentico progetto di ricerca e rivisitazione della musica popolare sudamericana, composto dai chitarristi Cesar Rivero e Enrico Mantovani, e da una voce femminile, quella di Maria Alberti. Chavela Vargas, Pedro Infante, Violeta Parra, Alfredo Zitarrosa, Ariel Ramirez, Compay Segundo sono solo alcuni degli artisti reinterpretati attraverso alcuni dei loro più importanti classici. Un viaggio a più livelli, per ricordare il potere di un sound vibrante fatto di canzoni da tramandare.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

Informazioni al pubblico e prenotazioni

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

www.lecantine-arena.com