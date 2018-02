Grande attesa a Le Cantine de l’Arena per il sax di Scannapieco: tutti i concerti della settimana

Chiude la rassegna jazz di febbraio, ospite dell’organ trio di Fabrizio Gaudino, un grande del sax italiano: Daniele Scannapieco, tenorista salernitano di fama internazionale, considerato da anni uno dei grandi talenti del jazz italiano ed europeo (numerose e famose le sue eccellenti collaborazioni), “è un musicista eclettico capace di esprimere concetti musicali articolati e complessi senza mai perdere contatto con l’emozione del pubblico”.

Martedì 27 febbraio (ore 22.00) per la prima volta su questo palcoscenico, il tenor sassofonista Daniele Scannapieco, ospite del Fabrizio Gaudino Organ Trio.

Venerdì 02 marzo (ore 22.30) le più belle colonne sonore di tutti i tempi in Movie Project.

Domenica 04 marzo ore 19.00, un viaggio nel ragtime, nel blues, nel folk con lo storico quartetto dei Teaspoon.

Martedì 27 febbraio, ore 22.00

FABRIZIO GAUDINO ORGAN TRIO special guest DANIELE SCANNAPIECO (Jazz)

La formazione, che vede il trombettista Fabrizio Gaudino nelle vesti di leader, è completata da due giovani talenti già affermati nel panorama jazzistico italiano: Luigi Del Prete alla batteria e Alessio Busanca all'Hammond. La sonorità del gruppo fonde generi che spaziano dall'hard bop, passando anche attraverso venature funk, mescolando linguaggi talvolta diversi che rimangono però permeati dal gusto per la tradizione. Fraseggio fluente, passionalità ed energia sono cifre stilistiche di tutti i componenti della formazione, questa sera arricchita da un ospite speciale che non ha certo bisogno di presentazioni, soprattutto per il pubblico italiano: lo stimatissimo sassofonista Daniele Scannapieco.

Venerdì 02 marzo, ore 22.30

MOVIE PROJECT (Soundtracks)

Una super serata con una super band, formata dalle voci di Chiara Andreone e Mauro Malachini, con Giampaolo Begnoni e Arianna Salazzari alle tastiere, Cristian Bossi alla chitarra, Matteo Paoletto al basso e Erik Spedicato alla batteria. Musica e cinema si incontrano in Movie Project, un live energico attraverso le più belle colonne sonore, in cui vengono riproposti pezzi che hanno segnato la storia del grande schermo, dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Una raccolta di canzoni che più ci hanno entusiasmato ed emozionato, che più ci sono rimaste nel cuore, perché in quelle storie ci siamo riconosciuti o immedesimati, o semplicemente perché hanno segnato un periodo della nostra vita.

Domenica 04 marzo, ore 19.00

THE TEASPOON 4ET (Ragtime)

Non poteva mancare l’appuntamento domenicale con il Teaspoon 4et. Un viaggio nel tempo, lungo routes e highways, fra luoghi e personaggi che hanno dato vita all’old time music, al ragtime, al blue grass, al blues, al folk. Un percorso in compagnia degli storici Simone Speri, Sebastiano Tognella, Christian Calò e Nicola Gaspari attraverso tutta quella musica americana che ha influenzato negli anni il quartetto scaligero sia per il rifacimento di pezzi contemporanei, che per la realizzazione di brani propri, raccolti nei tre dischi “Lucky Rag” (2007), “Travellin” (2009) e “Aged 10 Years”, il live registrato a marzo 2015 proprio qui alle Cantine de l’Arena.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna Jazz club il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì e Giovedì (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner&Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna World music, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

Informazioni al pubblico e prenotazioni

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

www.lecantine-arena.com

(fonte foto Le Cantine de l'Arena)