Tutti i concerti della settimana alle Cantine de l'Arena: il Jazz del futuro con Fabio Giachino

Considerato uno dei maggiori talenti apparsi sulla scena musicale italiana degli ultimi anni, Fabio Giachino porta sul nostro palco la magia del suo pianoforte. Acclamatissimo a livello internazionale, è stato insignito di importanti riconoscimenti in tutti i principali premi italiani ed europei a livello Internazionale e Nazionale. La musica del suo famoso trio è fatta di curiosità, fascino, con invenzioni melodiche mai scontate: un sound moderno con una componente ritmica in grande evidenza.

Martedì 26 febbraio (ore 22.00) un grande appuntamento con il jazz del futuro, con Fabio Giachino al pianoforte, Davide Liberti al basso e Ruben Bellavia alla batteria.

Martedì 26 febbraio, ore 22.00

FABIO GIACHINO TRIO (Jazz)

Fabio Giachino, da molti considerato come uno dei più grandi talenti apparsi sulla scena negli ultimissimi anni, in poco tempo si è conquistato la fama di eccellente pianista e ottimo compositore. La musica eseguita dal suo trio (completato da Davide Liberti al contrabbasso e Ruben Bellavia alla batteria) ha varie sfaccettature e influenze: la matrice è ben radicata nella tradizione jazzistica, ma sono frequenti le contaminazioni e la sperimentazione ritmico/armonica. Jazz contemporaneo, quindi, dove spesso la volontà è quella di uscire dagli schemi pur rimanendo ancorati alla tradizione afroamericana, senza perdere di vista il groove e il senso dello swing, anzi mantenendoli come tracce principali.

Il gruppo, nato nel 2011, ha registrato tre album: “BLAZAR” 2015, ”Jumble UP" 2014 (Abeat records) e "Introducing Myself" feat. Rosario Giuliani 2012 (Musicamdo). Questi ultimi sono stati inseriti entrambi tra i “100 Greatest Jazz Album” rispettivamente del 2012 e 2014 secondo la rivista JazzIT.

Venerdì 01 marzo, ore 22.30

THE MATT PROJECT (Funk/Soul/R&B)

“The Matt Project” è una realtà consolidata del panorama soul e funk internazionale. Nato da un’idea del batterista Matteo Breoni con Carlo Poddighe (produttore e co/autore per Omar Pedrini), da qualche anno il duo è supporto del polistrumentista-cantante Jury Magliolo. Tre belle voci e la compattezza sonora del classico power trio (batteria, basso e chitarra) per un sound carico di groove ed energia. La forte credibilità della band all'estero, specialmente nei paesi anglosassoni, rende questo progetto in qualche modo "unico" per la tipologia di proposta: lo stile prende spunto da molteplici riferimenti musicali, ammiccando ad un suono prettamente "old school", con riferimenti sonori gli anni ‘70 e primi ‘80. Il repertorio comprende una quasi totalità di brani originali con alcune cover rivisitate in maniera personale. In arrivo un nuovo album in studio.

Domenica 03 marzo, ore 19.00

BARACCONE EXPRESS “Musica da Anticamera” (gipsy balkan folk)

“Paolo Xeres (cymbalom), Luca Radaelli (clarinetto, sax), Edoardo Tomaselli (flicorno, voce),

Stefano Malugani (contrabbasso): un quartetto che nasce come brindisi all’arte di strada, al circo, al cinema, alle carovane degli zingari e al viaggio”.

Un ensemble dall’animo zigano e stradaiolo, che parte da musiche originali firmate Paolo Xeres e si allarga verso i suoni dell’Est, dal klezmer alla musica rom e gitana, mescolandosi con colonne sonore (dal Padrino agli Spaghetti Western, da Nino Rota a Ennio Morricone), sentieri dell’Old Time Jazz e richiami circensi.

“Baraccone express” presenterà in anteprima alle Cantine de l’Arena il nuovo disco, improntato sul mondo delle colonne sonore.

Le Cantine de l'Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

Informazioni al pubblico e prenotazioni

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

www.lecantine-arena.com