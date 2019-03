Tutti i concerti della settimana alle Cantine de l'Arena: "The sound in us"

Nella rassegna jazz de “Le Cantine de l’Arena” di martedì 26 marzo, il noto contrabbassista ligure di origine siciliana Rosario Bonaccorso presenta l’inedito trio “The Sound in us”, con Olivia Trummer (piano e voce) e Fulvio Sigurtà (tromba/flicorno); quest’ultimo è anche musicista del suo nuovo quintetto con cui ha registrato il nuovo cd Luna Rossa in uscita prima dell’estate 2019.

Bonaccorso negli anni scorsi ci ha già fatto scoprire le sue interessanti formazioni e la sua appassionante vena compositiva con i cinque album pubblicati a suo nome: Travel Notes, In Cammino, In Mezzo c’è solo il Mare, Viaggiando , Beautiful Story, progetti che hanno ricevuto grandi consensi di critica e pubblico.

Martedì 26 marzo (ore 22.00) Rosario Bonaccorso presenta l’inedito ed interessante trio drumless “The Sound in us”, con la pianista Olivia Trummer e il trombettista Fulvio Sigurtà .

Martedì 26 marzo, ore 22.00

ROSARIO BONACCORSO TRIO “The Sound in us” (Jazz)

Il noto contrabbassista Rosario Bonaccorso, per tanti anni al fianco dei principali solisti del jazz italiano e internazionale, da circa un decennio veste soprattutto gli abiti del band leader, creando interessanti formazioni con le quali dà forma alla sua vena compositiva. Questo suo nuovo e particolare trio drumless dall’impostazione quasi cameristica è un caleidoscopio di suoni: poetico, lirico ma anche brillante ed energetico, rivelando l’effetto “interiore” e la notevole affinità musicale dei tre artisti.

In “The Sound in Us” al fianco del rinomato bassista jazz Rosario Bonaccorso, troviamo la talentuosa Olivia Trummer, con il suo pianismo fresco e creativo, e la tromba di Fulvio Sigurtà, il cui suono affascina per scelta di timbri e dinamiche, per il linguaggio contemporaneo ma intriso di tradizione.

Venerdì 29 marzo, ore 22.30

PELUQUERIA HERNANDEZ (Pop/Folk/Mexican)

Tradizionale appuntamento sul palco de Le Cantine de l’Arena per Mauro Marchesi (chitarra), Joyello Triolo (voce, chitarra, Theremin), Luca Crispino (contrabbasso), Roberto Lanciai (sax),

Roberto Zantedeschi (tromba, flicorno), Luca Pighi (percussioni), Gigi Sabelli (batteria), ormai conosciuti componenti della Peluqueria Hernandez. La loro musica si manifesta fin dagli esordi come un sound “desertico/padano”, capace di mescolare la balera con le rancheras, il surf con l’exotica, il rock col jazz. Sembra un film di Tarantino in cui dare un suono alle storie dei musicisti, cercando di far coesistere in maniera armoniosa, attraverso vari suoni, elementi musicali molto distanti, creando quelle atmosfere che raramente capita di ascoltare ma che qui magistralmente vengono eseguite.

Domenica 31 marzo, ore 19.00

SUGARPIE & THE CANDYMEN (Modern Swing)

Sugarpie & The Candymen sono uniti dalla forte passione per swing, gipsy jazz, blues, soul, pop. Il quintetto, formatosi nel 2008, si è esibito in una varietà di occasioni, in Italia e all’estero, riscuotendo sempre successo ed apprezzamento per l’eleganza e l’originalità della proposta. Il repertorio è un caleidoscopio musicale che vede affiancati i Led Zeppelin a Django Reinhardt, i Beatles a Bessie Smith, Van Halen a Benny Goodman, i Guns & Roses a Ray Charles, i Queen a Peggy Lee, con arrangiamenti curati per ricreare le atmosfere retrò da club anni ‘30, mescolati a brani originali, in italiano e in inglese, sempre nel loro stile. La band è attualmente composta dalla cantante Miss “Sugarpie”, Lara Ferrari, e dai suoi Candymen: Jacopo Delfini (chitarra gipsy e armonie vocali), Renato Podestà (chitarra, banjo e armonie vocali), Roberto Lupo (batteria) e Claudio Ottaviano (contrabbasso).

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

