Tutti i concerti della settimana alle Cantine de l’Arena: live il Seamus Blake Brazilian 4et 

Martedì 22 gennaio, ore 22.00

SEAMUS BLAKE BRAZILIAN 4et (Jazz)

Il sassofonista e compositore di New York Seamus Blake è riconosciuto come uno dei migliori esponenti del jazz attuali, ottenendo notevoli consensi dalla critica per le sue abilità compositive e per le sue qualità di leader. La sua musica è apprezzata per la sua raffinatezza e le sue audaci improvvisazioni. Il suo amore per la musica brasiliana e il suo continuo desiderio di innovazione ha fatto sì che riunisse in questo progetto tre dei migliori musicisti brasiliani con base in Europa: il chitarrista Jurandir Santana, il batterista Reinaldo Santiago e il bassista Antony da Cruz.

Venerdì 25 gennaio, ore 22.30

THE FULLERTONES Genuine Rockin' Blues Combo (Blues)

I Fullertones sono una band toscana di recente formazione ma con un percorso musicale individuale piuttosto radicato. Il blues è chiaramente l’anima portante della filosofia del gruppo che ha però miscelato alla sua evidente passione le sonorità e le influenze di altri generi musicali seguendo le orme di alcuni pionieri della corrente Austin Sound creata da musicisti come Gary Clark Jr. e Doyle Bramhall. Un sound coinvolgente e non scontato dove spiccano la voce e la chitarra di Francesco Bellia, l’interplay con l’altro chitarrista Lou Leonardi, e la solida sezione ritmica affidata all’energia e al gusto di Lorenzo Alderighi al basso e Matteo D’Alessandro alla batteria.

Domenica 27 gennaio, ore 19.00

DOPE (Nu Soul, RnB, Hip Hop)

Una miscela di ritmi funk e vibrazioni hip-hop. Linee ritmiche solide e profondi bassi sintetici. Suoni del soul classico con una nota di modernità. Tutto questo è Dope! Il progetto ideato nel 2016 da Alberto Lincetto e da Stefano Cosi si è arricchito successivamente nella composizione e nell’arrangiamento dei brani con l’entrata nel gruppo del vocalist e percussionista Alberto Forzan.

Dopo circa un anno di lavoro, la band si è esibita nel suo primo live nel marzo del 2017 con l’appoggio del pianista/tastierista bolognese Nico Menci, già attivo nel panorama jazzistico nazionale, ma anche con nomi dell’Hip-Hop italiano come Dj Lugi, Med’Uza e Neffa.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

Informazioni al pubblico e prenotazioni:

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

www.lecantine-arena.com