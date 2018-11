Cantine de l'Arena, il programma settimanale dei concerti: lo Spike Wilner Trio ospita Jesse Davis al sax

Prosegue la carrellata del miglior jazz internazionale qui a “Le Cantine de l’Arena Music Brasserie”. Il trio del pianista Spike Wilner, completato dal bassista Tyler Mitchell e dal batterista Anthony Pinciotti, ha già raccolto visibilità e fama, grazie a doti tecniche e improvvisative notevoli, grande interplay e a tutto il carisma del jazz che arriva proprio da New York. Con loro stasera un ospite davvero speciale, l’altosassofonista Jesse Davis, interprete di primissimo piano del jazz statunitense, fra i leaders della nuova generazione del mainstream americano post-bop.

Martedì 20 novembre (ore 22.00) Spike Wilner, Jesse Davis, Tyler Mitchell e Anthony Pinciotti, un ensemble di interpreti di primissimo piano del jazz americano. Venerdì 23 novembre (ore 22.30) serata esplosiva grazie al ritmo soul-funk di Marco Guerzoni e dei Soul Tribe. Con due album all’attivo, e con una nuova formazione tornano domenica 25 novembre (ore 19.00) i veronesi BestOff.

Martedì 20 novembre, ore 22.00

SPIKE WILNER TRIO GUEST JESSE DAVIS (Jazz)

Si rinnova il legame privilegiato tra le Cantine de l'Arena e lo Smalls, uno dei jazz club più rinomati di New York. Ambasciatore ne è il gestore e co-proprietario il pianista Spike Wilner, che abbiamo il piacere di riascoltare alla guida di questo imperdibile trio, completato dal contrabbassista Tyler Mitchell e dal batterista Anthony Pinciotti, musicisti perfettamente rappresentativi dell'estetica modern mainstream dello Smalls.

Ospite speciale questa sera il sassofonista contralto Jesse Davis, tra i musicisti più richiesti ed apprezzati in Europa, una delle migliori star del jazz contemporaneo. In ogni sua performances Jesse contribuisce con una tecnica impeccabile e un sentimento naturale per il blues, facendo emergere, oltre che al suo innato talento, anche la sua grande passione nel fare musica.

Venerdì 23 novembre, ore 22.30

MARCO GUERZONI SOUL TRIBE

(Funk, Soul)

I Soul Tribe sono la funk band del vulcanico Marco Guerzoni, cantante noto al grande pubblico per le sue performance nelle vesti di Clopin, dal cast originale del celebre musical Notre Dame de Paris, oltre che per le collaborazioni con Malika Ayane (Grovigli Tour 2010), Aleandro Baldi (Sanremo '96) e le partecipazioni televisive a Buona Domenica. Il gruppo composto dallo stesso Marco Guerzoni (voce, tromba, percussioni), Riccardo Bertuzzi (chitarra, voce), Andrea Bevilacqua (basso, voce) Claudio Marchetti (batteria), rende tributo ai grandi classici del Soul-Funk dagli anni ‘60 ad oggi; il repertorio passa dai successi intramontabili di James Brown, Otis Redding, Bill Withers, Maestri del soul, al raffinato ma energico Stevie Wonder, fino al rock esplosivo di Jimi Hendrix, aggiungendo un tocco personale con arrangiamenti inediti e brani originali.

Domenica 25 novembre, ore 19.00

BestOff (Pop, World Music, Folk)

I BestOff sono un gruppo veronese che nasce come progetto acustico, in cui pop, folk, urban, world music e cantautorato, vengono mescolati curando arrangiamenti eleganti e d'impatto. Hanno suonato e registrato con alcune stelle della musica come Brad Myrick (cantautore-chitarrista americano), Ernesttico (percussionista per Pino Daniele, Jovanotti, Pat Metheny), il cantante Vinx (Sting, Stevie Wonder, Al Jareau) e il sassofonista Enrico Bentivoglio (innumerevoli collaborazioni con artisti di fama nazionale ed internazionale), musicisti ben conosciuti anche dal pubblico delle Cantine.

Con due album all’attivo, questa sera si presentano con una nuova formazione, con Samuele Rossin alla voce e chitarra, Matteo Vallicella al basso, Max Avesani alla batteria e Antonio Pastore, special guest, alle tastiere.

