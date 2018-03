Scott Hamilton riporta il mainstream sul palco delle Cantine del l'Arena: tutti i concerti della settimana

Scott Hamilton da molti anni calca i migliori palcoscenici di tutto il mondo, interpretando una musica straordinariamente elegante, basata su un impeccabile fraseggio ed un sound a dir poco affascinante. Uno stile che ricorda il lirismo di Ben Webster e la passionalità di John Coltrane, piacevolmente supportato da due grandi musicisti assolutamente all’altezza della situazione: Paolo Birro al piano e Alfred Kramer alla batteria.

Martedì 20 marzo (ore 22.00) torna sul palco delle Cantine Scott Hamilton, uno dei maggiori esponenti del sassofono mainstream.

Venerdì 23 marzo (ore 22.30) fa tappa anche a Verona il tour europeo di John Jorgenson, musicista riconosciuto fra i grandi virtuosi della chitarra mondiale.

Domenica 25 marzo (ore 19.00) uno stile inconfondibile, un sound accattivante, un concerto che lascia il segno, quello di Stevie Biondi.

Martedì 20 marzo, ore 22.00

SCOTT HAMILTON TRIO (Jazz)

Scott Hamilton è considerato uno dei più importanti sassofonisti jazz che sia possibile ascoltare al giorno d’oggi, un vero emblema vivente del mainstream. Instancabile, Hamilton continua a calcare i palcoscenici di tutto il mondo, portando ovunque con grandissimo successo il suono potente e morbido del suo sax tenore, il suo fraseggio poetico, scorrevole, non superficiale, sempre incisivo, creando un’atmosfera unica in ogni brano interpretato. Questo suo trio “italiano”, con Paolo Birro al piano e Alfred Kramer alla batteria, riprende nel suo particolare organico strumentale quella tradizione che dall’era dello swing si è mantenuta in ambito mainstream.

Venerdì 23 marzo, ore 22.30

JOHN JORGENSON and ELECTRIC BAND (Rock & New Country)

John Jorgenson, il virtuoso chitarrista statunitense conosciuto per la folgorante energia dei suoi licks, si è guadagnato la reputazione di musicista di fama internazionale collaborando con artisti del calibro di Elton John, Desert Rose Band, Bob Seger, Barbara Streisand. Esperto polistrumentista, nei suoi numerosi progetti suona anche sax, clarinetto, bouzuki, pedal steel, mandolino e pianoforte. In questa sua nuova tournée europea è affiancato dal bassista scozzese Alan Thomson, già ospitato su questo palcoscenico, e dai veronesi Cesare Valbusa alla batteria e Franz Bazzani al piano e tastiere.

Domenica 25 marzo, ore 19.00

STEVIE BIONDI ACOUSTIC TRIO (Soul)

Gradito ritorno del carismatico cantante Stevie Biondi, affiancato dal tastierista Stefano Freddi e dal contrabbassista Lorenzo Pignattari, in un evento acustico di gran classe. Dagli standard jazz e bossa più conosciuti, come quelli interpretati dal grande Frank Sinatra, ai classici del blues di Ray Charles, fino ai brani dei più noti artisti di musica soul e black degli anni '60, '70 e '80 (Marvin Gaye, Stevie Wonder, George Benson e Donny Hathaway), senza tralasciare il grande pop, e gli artisti italiani più "soulful".

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna Jazz club il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì e Giovedì (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner&Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna World music, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

(fonte foto Le Cantine de l'Arena)