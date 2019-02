Tutti i concerti della settimana alle Cantine de l’Arena: Eliot Zigmund torna nel "suo Jazz club

Torna a Le Cantine de l’Arena un musicista di classe, originario di New York, con un riconosciuto spessore jazzista non certo indifferente. Il “veterano” della batteria Eliot Zigmund durante la sua lunga carriera si è esibito con una lunga lista di eccellenze del jazz. Tra tutte le collaborazioni, è ricordato soprattutto per aver fatto parte di uno dei migliori trii di Bill Evans negli anni ’70.

Martedì 19 febbraio (ore 22.00) per gli amanti della grande musica, un omaggio a Bill Evans, storia del jazz, con Eliot Zigmund, Chris Cheek, Lorenzo Conte e Luca Mannutza.

Martedì 19 febbraio, ore 22.00

ELIOT ZIGMUND 4et “Plays Bill Evans and beyond” (Jazz)

Tappa obbligata alle Cantine per la tournée italiana del batterista newyorkese Eliot Zigmund, noto per la militanza quinquennale nel trio di Bill Evans e in quello del pianista francese Michel Petrucciani. Eliot, che ha già collaborato in passato con il tenor-sassofonista americano Chris Cheek (con il quale ha registrato il CD Time Was) e con il contrabbassista veneziano Lorenzo Conte (Spring Jazz Trio), si avvale per la prima volta di Luca Mannutza, tra i migliori pianisti italiani, per un gradito omaggio a Bill Evans.

Venerdì 22 febbraio, ore 22.30

PDEX feat ERNESTTICO “Emozioni in Note” (Tributo a Pino Daniele)

PDEX è uno straordinario progetto attraverso il quale viene interpretata la musica del cantautore napoletano Pino Daniele, ripercorrendone la storia artistica e musicale, in un’esperienza unica nel suo genere. Attraverso un lavoro di ricerca sui tour del cantautore, il gruppo, formato da Raffaele Buglione (piano, keyboard), Anthony Roccolano (voce, chitarra), Stefano Naclerio (sax), Fabrizio Zappamiglio (chitarra elettrica), Marco Mottola (basso), Massimiliano Di Franco (batteria)

cerca di interpretare, secondo la propria sensibilità, i capolavori lasciati dall’artista. Come Pino proponeva i suoi live in modo sempre diverso, così PDEX, questa sera con la partecipazione straordinaria del percussionista ERNESTTICO, a suo modo vuole comunicare e trasmettere le stesse “emozioni in note”.

Domenica 24 febbraio, ore 19.00

MANILE TRIO feat. VALTER TESSARIS (omaggio ai grandi cantautori italiani)

Il Manile Trio, dove suonano il chitarrista Massimo Bizzarro, il percussionista Nicola Berti e il bassista Leo Compri, ci condurrà in un suggestivo e ricercato viaggio fra i più grandi cantautori italiani. L’intento è quello di mantenere vivo il ricordo di noti artisti e di canzoni che hanno segnato la storia della musica d’autore nel nostro Paese, creando un’atmosfera davvero emozionante. Ospite della serata il chitarrista Valter Tessaris che, con la sua esibizione, accompagnerà il pubblico laddove “la vera magia è l’emozione che nasce con la musica”.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

