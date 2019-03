Tutti i concerti della settimana alle Cantine de l'Arena: il jazz si colora di "Giallo oro"

Pianista fra i più interessanti in Italia, Fabrizio Puglisi qualche anno fa ha dato vita a Guantanamo, un gruppo con cui lavorare sui ritmi latini e le percussioni afrocubane, disegnando una musica capace di avere sempre il potenziale di sorprendere, o di prendere altre direzioni. Tocco splendido, pianismo asciutto, in cui si percepiscono la sua cultura e il suo temperamento di musicista contemporaneo, Puglisi riesce a creare atmosfere molto intense, a volte un po’ magiche, dove tradizione e modernità trovano un suggestivo equilibrio, sia che vengano eseguiti brani originali sia che vengano riletti capolavori del jazz, pubblicati nel 2017 in “Giallo oro”.

Martedì 19 marzo (ore 22.00) capeggiato dal pianista Fabrizio Puglisi, Guantanamo presenta brani dal cd “Giallo oro”.

(ore 22,30) tradizione musicale americana country, blues e rock’n’roll con . Domenica 17 marzo (ore 19.00) Sabrina Gagliano ci trasporta in un viaggio melodico dagli anni ’30 ai ’60 tra New York e Parigi, alla scoperta di due grandi voci indimenticabili, quelle di Billie Holiday e Edith Piaf.

Martedì 19 marzo, ore 22.00

FABRIZIO PUGLISI “GUANTANAMO” (Jazz)

“Guantanamo” è un progetto che mette il ritmo al centro del discorso musicale. L’ispirazione nasce dal grande patrimonio della tradizione afro-cubana, con un repertorio in parte originale ed in parte costituito da “classici” di Bud Powell, Ernesto Lecuona, George Russell, Joe Zawinul e Lennie Tristano, rivisitati in chiave afro-latina. Il quintetto, guidato dal pianista Fabrizio Puglisi, con Davide Lanzarini al contrabbasso, Danilo Mineo e William Simone alle percussioni e Gaetano Alfonsi alla batteria, si muove dal jazz contemporaneo al cubop, impastandoli con poliritmie africane, improvvisazione, rumba tradizionale e son cubano. Nel 2017 Guantanamo ha pubblicato il CD “Giallo Oro” per l’etichetta Caligola.

Venerdì 22 marzo, ore 22.30

JIMMY RAGAZZON & THE REBELS (Blues, Country)

Jimmy Ragazzon è un personaggio noto nel panorama musicale italiano. Membro fondatore e band leader dei Mandolin’ Brothers con i quali ha all’attivo, dal 1979, cinque album e una infinita serie di concerti in Italia, Europa e USA, vanta anche diverse ed importanti collaborazioni. “SongBag” è il suo primo lavoro solista (2016), completamente acustico, con sonorità essenziali ed in primo piano il suono del legno degli strumenti e le atmosfere vocali. Questa sera Jimmy Ragazzon (chitarra acustica, voce e armonica), sarà accompagnato dai chitarristi Luca Bartolini, Paolo Ercoli, Marco Rovino (banjo, mandolino), e dal bassista Rino Grazia.

Domenica 24 marzo, ore 19.00

SABRINA GAGLIANO 5ET "La signora e il Passerotto" (Omaggio a Billie Holiday & Eth Piaf )

Sabrina Gagliano, voce, Andrea Tarozzi, piano, Toni Moretti, contrabbasso, Alberto Oliveri, batteria, in un viaggio melodico dagli anni ’30 ai ’60 tra New York e Parigi, dove la chancon francese e il jazz si incontrano alla scoperta di due voci indimenticabili. “La Signora” (Billie Holiday) e il “Passerotto” (Edith Piaf) furono le protagoniste principali di questi due generi musicali che hanno segnato la storia della musica: due destini incrociati, due vite drammatiche a confronto.

Alcune canzoni sono fedeli alle tipiche sonorità da cabaret parigino, con ispirazioni al blues-jazz tipico degli anni ‘20-‘40, altre invece sono state interamente riarrangiate in maniera più moderna, mantenendone però sempre la vena jazzistica. La performance musicale è intercalata dalla lettura/recitazione di Federica Marchi di un testo poetico, che ricostruisce le due vite intense di Edith e Billie, cogliendone somiglianze, parallelismi e differenze.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

