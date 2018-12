Cantine de l'Arena, il programma dei concerti: musica di qualità a Natale e per l'anno nuovo

Ci piace sottolineare che l’amore e la passione per la musica e la buona cucina saranno protagonisti anche delle prossime serate di dicembre, quelle natalizie, sicuramente le più festose e suggestive dell’anno. Vi aspettiamo quindi qui, alle Cantine, nella splendida cornice della Music Brasserie.

Ricordiamo che il locale (sia Pizzeria che Music Brasserie) resterà chiuso il giorno di Natale (martedì 25 dicembre). Per info sulla serata del 31 dicembre e sui concerti del periodo natalizio consigliamo di contattare telefonicamente Le Cantine al numero: 045 8032849.

Martedì 18 dicembre (ore 22.00) ClarOscuro, un’avventura jazz che vede coinvolti Matteo Bortone al contrabbasso, Enrico Zanisi al pianoforte e Stefano Tamborrino alla batteria.

Martedì 18 dicembre, ore 22.00

CLAROSCURO (Jazz)

“ClarOscuro” è la nuova formazione diretta dal contrabbassista Matteo Bortone, vincitore del TOP JAZZ 2015 come miglior nuovo talento. Per questa nuova esperienza, l’artista pugliese è affiancato da due forti personalità: Enrico Zanisi al pianoforte e Stefano Tamborrino alla batteria, musicisti di forti capacità interpretative. A partire dalle composizioni di Bortone, il trio dà vita a una musica intimista, che si svela poco a poco e che lascia intravedere un approccio più malleabile al groove e alla pulsazione, attraverso una scrittura che si rinnova e si sorprende. Insieme, i tre esplorano il mondo delle risonanze, delle timbriche e dei ruoli delle voci proponendo una musica alle volte delicata, altre energica ma sempre attenta all'interazione e all’ascolto.

Venerdì 21 dicembre, ore 22.30

ENGLISH MEN acoustic set (Sting tribute)

Nuova versione acustica per gli English Men, formati da Fabio Trentini (voce, basso), Francesco Signorini (piano), Filippo Piva (chitarra), Giovanni Forestan (sax, clarinetto, flauto), Ricky Quagliato (batteria), che in questa occasione presentano il nuovo album “The music of Sting”. Il repertorio, che spazia da alcuni successi dei Police al periodo di Sting solista, è riproposto con un vestito diverso, in acustico, ponendo una grande attenzione su arrangiamenti originali e sonorità ricercate. Uno spettacolo elegantissimo che fonde la magia di Sting ad un sound acustico, che passa dal Jazz, al funk al soul, il tutto con la direzione musicale di Ricky Quagliato.

Domenica 23 dicembre ore 19.00

TRIBÙ GOSPEL SINGER (Gospel)

Coinvolgente atmosfera natalizia splendidamente creata dalla Tribù Gospel Singers, formazione gospel-spiritual veronese, considerata tra le migliori in Italia. Guidata dal direttore artistico Josè Mezzanini, si è esibita accanto a grandi personaggi del gospel internazionale come Robin Brown & Triumphant Delegation, Cheryl Porter, La Verne Jackson. Oltre al tradizionale repertorio natalizio saranno eseguiti alcuni pezzi dell'artista americano Donald Lawrence, cantante, autore, produttore con il quale il coro ha avuto l'onore di cantare nell’IGC Italian Gospel Chior, a Milano in Piazza Duomo.

Mercoledì 26 dicembre, ore 20.00

ALICE TESTA PLAYS CHRISTMAS SONGS special guest FRANCESCO GEMINIANI (Jazz)

Appuntamento natalizio in accompagnamento alla cena di S. Stefano, con Alice Testa (voce), Matteo Alfonso (piano), Lorenzo Conte (contrabbasso), Andrea Michelutti (batteria) e Francesco Geminiani (sax) ospite speciale della serata.

La passione per il jazz, la capacità di dialogare con il pubblico, e la volontà di interpretare con eleganza brani classici della tradizione natalizia sono gli elementi che caratterizzano il gruppo capitanato dalla cantante vicentina Alice Testa. Il risultato è un coinvolgente viaggio attraverso le “Christmas Songs” americane portate alla ribalta negli anni d’oro della radio dalle più grandi voci dell’epoca, miscelate a melodie della tradizione folk anglosassone.

Venerdì 28 dicembre, ore 22.30

LUCA JURMAN TRIO (Soul)

Artista eclettico, cantante, pianista, direttore, produttore, attore di musical e fondatore di un metodo professionale di canto, Luca Jurman dedica da sempre la sua vita alla musica in tutte le sue forme. È il primo artista soul/jazz italiano ad aver pubblicato un live "targato" Blue Note e ha collaborato in oltre 400 album nazionali e internazionali. Il concerto sarà un viaggio “emozionale” attraverso i suoni e le note che scorrono nelle sue vene, un viaggio all’insegna del soul, con lo stesso Luca Jurman (voce, keyboards), Federico Malaman (basso) e Maxx Furian (batteria).

Domenica 30 dicembre ore 19.00

SIMONE LEON PERRON & MARCO BIASETTI (Pop/Jazz)

Il cantautore valdostano Simone Leon Perron e il cantautore veronese pop/jazz Marco Biasetti insieme, per la prima volta, in un esclusivo concerto a Le Cantine de l’Arena, dove si alterneranno le canzoni inedite dell'ultimo album di Leon ”Via da qui", alle diverse cover pop/jazz internazionali di Marco, miscelate alle sue composizioni tratte dall’album "Quadri d'autore". Saranno supportati dal percussionista Luca Modena.

Martedì 1 gennaio, ore 19.00

GIULIO CAMPAGNOLO TRIO (Jazz)

Per gli auguri di un Felice Anno Nuovo, in orario aperitivo (ore 19,00) , un concerto jazz davvero accattivante con un trio che collabora attivamente da più di 4 anni, composto da giovani musicisti professionisti dell'area veneto-emiliana: Giulio Campagnolo all’organo Hammond, Giovanni Bertelli alla chitarra, Marco Soldà alla batteria. La forte intesa personale e musicale permette al trio di interpretare in maniera contemporanea la tradizione di questo ensemble nel quale gli echi gospel, blues e soul sono inglobati nel linguaggio jazzistico.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

Informazioni al pubblico e prenotazioni:

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

www.lecantine-arena.com

(fonte foto Le Cantine de l'Arena)