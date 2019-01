La magia della musica alle Cantine de l’Arena: tutti i concerti della settimana

Una serata nella Brasserie è l’occasione per poter capire al meglio l’accostamento musica-cibo, come avviene nei migliori locali internazionali. Proposte gastronomiche, cicchetti, carne alla brace, formaggi e salumi di qualità, un’ampia scelta di vini veronesi, ma soprattutto quel fascino speciale, unico, che solo l’approccio immediato con i musicisti può realmente creare.

Ricordiamo la rassegna “Dinner & Live Music”(mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 20.00 ) : sottofondo live di ottima musica per un aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare del buon jazz in acustico.

Martedì 15 gennaio (ore 22.00) Purple Rain “up from the skies” è un progetto che ripropone in chiave jazz il sound delle più grandi stars del rock, del pop e del soul.

Martedì 15 gennaio, ore 22.00

PURPLE RAIN “up from the skies” (Jazz)

PURPLE RAIN “up from the skies” è un omaggio alla musica di icone del rock, del pop e del soul come Prince, Jimi Hendrix, Maurice White, Earth Wind and Fire, Nirvana, Glen Frey, The Beatles e altri protagonisti di un’era di fermento creativo che continua ad influenzare la musica dei giorni nostri.

È un interessante progetto che apre il sound di quegli anni all’improvvisazione jazz e ne mette in risalto alcune sfumature meno evidenti. Con uno sguardo alla tradizione e uno alle innovazioni, David Boato (tromba, flicorno), Giampaolo Rinaldi (piano, keyboards), Lello Gnesutta (contrabbasso) e Ricky Quagliato (batteria), rileggono i brani che hanno caratterizzato un’epoca, dando loro un aspetto personalizzato e collocandoli in un contesto musicale contemporaneo.

Venerdì 18 gennaio, ore 22.30

FOG EATERS (Rock/Blues)

I Fog Eaters, gruppo nato nel 2013 nella pianura Padana, traendo ispirazione dal rock'n'roll, dal blues e dallo swing, hanno creato un proprio sound originale fondendo insieme tecnica, gusto e feeling. Tutto ovviamente riarrangiato, mantenendo comunque la giusta vena sanguigna che il Blues richiede. Questa sera Giorgio “Jo” Pinna (considerato tra i migliori cantanti e armonicisti della nuova scena italiana ed europea), Andrea “Andy” Pititto (energico ed incisivo alla chitarra elettrica), Fabio “Tex” Cavalca (importante groove-guida della band alla chitarra-basso), e alla batteria e percussioni il talentuoso Oscar Abelli, ci faranno ascoltare un concentrato di cover e brani storici tratti dal nuovo cd live “Blues Alive!”

Domenica 20 gennaio, ore 19.00

FRANK MARTINO DISORGAN TRIO

"Level 2 Chaotic Swing" (Jazz elettronico)

Frank Martino, chitarrista e compositore vicentino, nel suo secondo progetto Level 2 Chaotic Swing mette insieme un organico classico del jazz elettrico e lo immerge nei suoni del XXI secolo. Martino, in un ottica pienamente post-moderna, imbroglia con i suoni, ribalta le convenzioni, mischia i generi musicali. Musica colta, jazz, pop, rock sono il punto di partenza: lo sviluppo dell'improvvisazione è immediato ed ogni strumento si unisce in un unico flusso sonoro, in cui gli aspetti acustici e quelli elettronici si scambiando continuamente di ruolo.

Con Martino, qui impegnato alla chitarra a 8 corde e ai live electronics, ci sono Claudio Vignali (piano, Fender Rhodes e sintetizzatori) e Niccolò Romanin (batteria, batteria elettronica e sintetizzatori).

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

