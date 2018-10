Al via la 14^ stagione musicale a Le Cantine de l’Arena: tutti i concerti della settimana

Partenza col botto per la 14^ stagione musicale a Le Cantine de l’Arena: i primi concerti della stagione vedono salire sul nostro palco il chitarrista trevigiano Tolo Marton (venerdì 11), e il sassofonista veneziano Pietro Tonolo (martedì 16), due grandissimi ma diversissimi musicisti che per bravura e notorietà occupano posti di rilievo nel panorama musicale anche internazionale.

Ricordiamo che da quest’anno anche il sabato (con mercoledì e giovedì) sarà incluso nella rassegna “Dinner & Live Music”, portando così a sei le serate live nel locale veronese. “ALL NIGHT MUSIC”, per sentirsi come in un vero jazz club newyorkese, ma con la qualità della buona cucina italiana.

Venerdì 12 ottobre (ore 22.30) dà il via alla nuova stagione musicale Tolo Marton, il grande chitarrista che nel 1998 si è aggiudicato il primo premio al prestigioso concorso “Jimi Hendrix Guitar Festival”. Domenica 14 ottobre (ore 19.00) torna la fisarmonica di Titti Castrini e quell’atmosfera che solo lui sa creare, in un mix di blues, folk, etno-jazz. Martedì 16 ottobre alle ore 22.00, per la rassegna jazz il Sub Rosa 4et ospita il virtuoso sassofonista veneziano Pietro Tonolo, fra i nomi italiani più riconosciuti all’estero. Venerdì 19 ottobre (ore 22.30) i Savana Funk presentano il loro 3° cd “Bring in the New” in cui emerge la voce dell’estroso Chris Costa. L’aperitivo di Domenica 21 ottobre (ore 19.00) è in compagnia dei SheHungryLuv che ci faranno ascoltare pezzi dal loro primo lavoro “She”.

Venerdì 12 ottobre, ore 22.30

TOLO MARTON (Rock blues)

Torna su questo palco Tolo Marton, il virtuoso chitarrista-compositore trevigiano che durante la sua carriera ha dominato tutti gli stili musicali, raggiungendo una propria visione del mondo a sei corde. Un vasto repertorio di brani originali, scaturito dal suo grande talento, dalla sua ispirazione e dalla sua passione per la musica, dove si rincorrono linguaggi rock, blues, country. Tolo Marton, accompagnato da Cristiano Schiabello al basso e Fabio Sorti alla batteria, con questo concerto apre ufficialmente la 14a stagione musicale a “Le Cantine de l’Arena”, nonché il 9° raduno nazionale “Blues Made in Italy” che si terrà a Cerea sabato 13 ottobre.

Domenica 14 ottobre, ore 19.00

TITTI CASTRINI 4ET Incastri(ni)(dallo swing alla canzone)

Fra i migliori fisarmonicisti italiani, un must della scena folk bresciana, in una serata all’insegna delle canzoni che lui stesso definisce "arte povera". Vincenzo Titti Castrini con la sua fisarmonica e la sua voce ha collaborato a molti progetti in contesti differenti, spaziando dal jazz alla musica etnica, dal pop allo swing italiano di Gorni Kramer che ebbe la fortuna di conoscere alla fine degli anni ’70. Completano il quartetto il trombettista Davide Veronese, il bassista Martino De Franceschi e il veronese Cesare Valbusa alla batteria.

“Dallo swing alla canzone”: un percorso musicale che parte dallo swing della tradizione di New Orleans, e nella sua evoluzione arriva alla canzone d'autore dei tempi nostri.

Martedì 16 ottobre, ore 22.00

SUB ROSA 4et Plus PIETRO TONOLO (Jazz)

Roberto Pianca e Glenn Zaleski si sono incontrati a New York nel 2015 e da allora collaborano regolarmente sia in duo che nel quintetto “Sub Rosa” del chitarrista ticinese. Il loro interplay condivide una visione trasparente e fluida della musica, al servizio della quale si sono organicamente integrati il basso esperto di Lorenzo Conte ed il drumming sensibile di Nelide Bandello. Per l'occasione ''Sub Rosa'' avrà come ospite l’atteso Pietro Tonolo, forse il più significativo tra i saxofonisti Italiani nella scena internazionale.

La formazione si distingue per l’eleganza con cui rivisita i classici del repertorio jazzistico moderno, senza rinunciare a proporre alcuni brani originali.

Venerdì 19 ottobre, ore 22.30

SAVANA FUNK feat. Nicola Peruch & Chris Costa

“Bring in the New”(Funk)

Dopo l’incontro avvenuto nel 2015 a Bologna, dove è scattata immediata una rara sintonia, Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Youssef Ait Bouazza (batteria) hanno intrapreso insieme un viaggio sonoro tra funk, Africa, richiami anglosassoni e blues. Lavorando sodo in sala prove, registrando album e facendo molti live, hanno messo a fuoco nel tempo un proprio singolare sound, che travalica i confini degli appassionati di musica strumentale, raggiungendo un pubblico via via sempre più ampio.

Questa sera presentano "Bring in the New" uscito il 4 settembre 2018. Questo 3° cd, co-prodotto da Nicola Peruch (alle tastiere), loro grande collaboratore, ospita il cantante ladino Chris Costa, uno dei pochissimi artisti italiani dal respiro internazionale, in grado di unire una grande anima soul alle sonorità più attuali.

Domenica 21 ottobre, ore 19.00

SheHungryLuv (Pop/Folk)

SheHungryLuv è un progetto indipendente di musica pop/folk formato nel 2016 da Mattia Aldrovandi (voce, chitarra acustica) e Sara Gozzi (voce, ukulele, percussioni); successivamente, con la registrazione del primo album “She”, al duo si sono uniti il bassista Matteo Vallicella, il batterista Enrico Truzzi e Antonio Paone alla chitarra e tastiere. I riferimenti musicali spaziano dal pop/folk dei Mumford and Sons e dei The Lumineers, alle atmosfere nordiche degli Of Monsters and Man e dei Cranberries, fino alle raffinate melodie e armonizzazioni di Angus and Julia Stone e Nick Mulvey.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

Informazioni al pubblico e prenotazioni

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

www.lecantine-arena.com

