Koeniverse, alle Cantine de l'Arena tre giovani promesse del jazz europeo: tutti i concerti della settimana 

Per la rassegna jazz martedì 13 marzo arriva a Le Cantine de l’Arena il giovane pianista e compositore Koen Schalkwijk, diplomato al Conservatorio di Amsterdam nel 2013. La sua eccezionale musicalità e la rinomata “profondità” nel suo modo di suonare gli hanno consentito di sfondare in breve tempo sia in patria che all'estero. Il trio si completa con due musicisti di grande levatura artistica e tecnica: l’italiano Alessandro Fongaro al contrabbasso e l’olandese Jamie Peet alla batteria.

Martedì 13 marzo, ore 22.00

KOENIVERSE 3 (Jazz)

Koeniverse 3 è l'ultimo progetto del pianista e compositore olandese Koen Schalkwijk. Al suo fianco il contrabbassista Alessandro Fongaro ed il batterista Jamie Peet, musicisti accuratamente scelti dal leader per la loro intuitività e forte personalità. Premiato dalla Keep An Eye Foundation di Amsterdam come uno dei tre più promettenti gruppi della scena jazz olandese (The Records 2015) Koeniverse 3 recentemente ha pubblicato "Two Cities", musica interamente composta dal pianista, in cui il trio cerca di espandere i confini musicali per creare un proprio suono, unico e caratteristico.

Venerdì 16 marzo, ore 22.30

A. PIMAZZOLI & PM10 PROJECT (R'n'B e Neo Soul)

Serata all'insegna della musica inedita cantautoriale italiana, con la presentazione dell'album PM10 del compositore veronese Andrea Pimazzoli. Una fusione tra il mondo cantautoriale e arrangiamenti con forti sfumature R’n’B, Neo Soul e Funk, con testi sia in italiano, che in inglese. Non mancheranno anche cover di artisti quali Jose James, Donald Fagen e D'Angelo. Al basso lo storico jazzista veronese Gianni Sabbioni, alla chitarra le sfumature pop funk di Nicola Cipriani e alla batteria il groove new pop di Max Avesani.

Domenica 18 marzo, ore 19.00

GIBLI Quartet (Soundtracks)

Il quartetto GIBLI è un audace progetto artistico musicale che ha come obiettivo l'esecuzione delle colonne sonore dei più noti film d'animazione del regista, sceneggiatore, animatore, fumettista e produttore cinematografico giapponese Hayao Miyazaki. Sarà poi l'incontro con il compositore Joe Hisaishi a dar vita alle melodie più belle che siano mai state composte negli ultimi tempi traducendo in musica i temi profondi e delicati di queste intramontabili pellicole, tra le quali Nausicaä della Valle del vento (1984), La città incantata (2001), Ponyo sulla scogliera (2008) e Si alza il vento (2013).

Dolci melodie elegantemente interpretate da Stefano Benini al flauto "shakuhachi", Andrea Beghini al piano, Giambattista Righetti al trombone, con l’incantevole voce della giovane talentuosa giapponese Yumika Mihara.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna Jazz club il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì e Giovedì (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner&Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna World music, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

(fonte foto Le Cantine de l'Arena)