Tutti i concerti della settimana alle Cantine de l'Arena: live Lanzoni–Morgan–McPherson

Per la rassegna jazz di martedì 12 marzo il giovane pianista Alessandro Lanzoni si presenta al pubblico de Le Cantine de l’Arena in una formazione inedita, con il bassista Thomas Morgan e il batterista Eric McPherson. Tre musicisti di differenti generazioni e provenienze geografiche che dall’interessante incontro a New York nell’inverno scorso decidono di incidere su disco questa esperienza: la scelta si orienta sull’interpretazione di alcuni celebri standards jazz, rivisti alla luce del loro magico interplay, facendoli propri con autorevolezza e originalità.

Martedì 12 marzo, ore 22.00

LANZONI - MORGAN – MCPHERSON (Jazz)

Un magico incontro tra musicisti di differenti generazioni, annoverati tra le maggiori personalità della scena jazzistica odierna. Un’esperienza comune che si è subito tradotta nella volontà di costruire insieme qualcosa di bello e di nuovo, all’insegna della continua ricerca della fusione e dell’interplay, affrontando un repertorio di standards jazz, scegliendo in assoluto quelli tra i più avvincenti e meravigliosi del catalogo americano. Ne è nato un cd registrato a New York nell’inverno del 2018, presentato proprio in questo tour di marzo 2019.

Thomas Morgan è uno dei contrabbassisti più carismatici e talentuosi al mondo; a soli 37 anni è già assiduo collaboratore di Bill Frisell, Steve Coleman, Craig Taborn, Jakob Bro.

Eric McPherson, nato nel 1970 a New York, è uno straordinario batterista, dotato di un’inventiva e una sensibilità musicale fuori dal comune. Ha registrato negli ultimi cd di Jackie McLean ed Andrew Hill, è il batterista stabile del trio di Fred Hersch.

Il pianista fiorentino Alessandro Lanzoni, classe 1992, è una delle più importanti rivelazioni del jazz italiano, se si considera che già da una decina di anni è all'attenzione di critica e pubblico per la profondità con cui esprime la sua poetica basata su una enciclopedica cultura musicale. Ha suonato e registrato con Lee Konitz, Kurt Rosenwinkel, Ben Wendel, Joe Sanders, Greg Hutchinson, Roberto Gatto e molti altri.

Venerdì 15 marzo, ore 22.30

PISTOIA BLUES NEXT GENERATION (Blues)

Presentazione di “Pistoia Blues Next Generation vol.4”, la tradizionale compilation che fotografa la scena rock blues italiana, pubblicata dall’etichetta veronese Vrec Music Label. Per l’occasione si esibiranno a Le Cantine de l’Arena tre progetti inseriti nel disco: in ordine di esibizione Valerio Sanzotta, Terzacorda e The Cabin Fevers (inizio ore 22:30).

La band veronese dei Terzacorda si esibirà per la prima volta nello storico locale veronese: per l'occasione in duo con Giacomo Saccomani (voce, chitarra, cembalo) e Andrea Simion (chitarra solista) presenteranno alcuni brani del loro ultimo disco “Carnevale”. “Bombe di carta” è il brano donato alla versione digitale della compilation. A seguire i pisani The Cabin Fevers guidati da Rendy Terziani e freschi di pubblicazione del loro album “Roll on down”. Completano la formazione rock blues il chitarrista Dario De Ruberto , Michele Orsitto alla batteria, Valerio Sereni (Divina, J27) al basso ed Emiliano “Biacco” Marianelli (Capitan Crunch And The Bunch, The Bugz) alla chitarra. “Carry On” in una versione inedita ancora più blues è il brano inserito nella compilation. Ad aprire la serata il cantautore Valerio Sanzotta con alcuni brani estratti dal suo album “Prometeo Liberato” in cui è incluso l’ultimo singolo blues “Moonshiner” inserito nella compilation.

A tutti coloro che prenoteranno un tavolo sarà omaggiata una copia della compilation dall'etichetta VREC Music Label. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione tavoli per cena più concerto: 045 803 2849. Partecipa evento: https://www.facebook.com/events/ 825432914464428/.

Domenica 17 marzo, ore 19.00

TOO HIGH TRIO (Nu-Soul-Funk)

Il cantautore e sassofonista Kenneth Bailey è stato descritto come “un talento soul di radici giamaicane con la capacità di catturare e motivare gli ascoltatori con la musica”, una vera fusione di soul, jazz e R&B con un tocco di reggae. Dotato di raro senso del feeling e di eccezionale duttilità, ha un timbro caldo sia alla voce che al sax, emozionante e trascinante. Il suo repertorio, vasto ed articolato, comprende classici del soul ma anche numerosi pezzi originali, passando da brani che evocano l’epopea di James Brown al grande funk anni ‘70, attraverso un percorso ricco di groove. In Too High Trio è affiancato dal pianista Ivan Zuccarato e dal batterista Ricky Quagliato.

