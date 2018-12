Cantine de l'Arena, il programma dei concerti: jazz all'italiana con Polga, Lanzoni, Senni e Beggio

Martedì jazz tutto all’italiana. Sul palco delle Cantine un quartetto di famosi musicisti che negli anni hanno maturato singolarmente un proprio stile, sviluppando una personalità musicale di notevole spessore. Capeggiati dal sassofonista vicentino Michele Polga, che nel vasto panorama jazzistico internazionale si distingue per la proprietà di fraseggio, la consistenza degli assoli e per l’originalità delle sue composizioni, eseguiranno brani originali e arrangiamenti di standards in una forma interpretativa moderna.

Martedì 11 dicembre (ore 22.00) Polga, Lanzoni, Senni e Beggio, un quartetto jazz italiano di notevole spessore. Venerdì 14 dicembre (ore 22.30) sul palco delle Cantine il rocker emiliano Little Taver, un uomo dalle mille risorse, un incrocio tra Elvis Buscaglione, John Belushi e Little Tony. Domenica 16 dicembre (ore 19.00) i Passepartout, con la splendida voce di Chiara Dal Molin, per un viaggio nelle meravigliose atmosfere parigine dagli anni ’30.

Martedì 11 dicembre, ore 22.00

MICHELE POLGA 4ET (Jazz)

Dopo il successo di “Little Magic”, il sassofonista vicentino Michele Polga forma questo nuovo quartetto con Stefano Senni, maestro del contrabbasso con il quale il leader collabora da molti anni, Alessandro Lanzoni al pianoforte, vincitore di parecchi ambiti premi, e Mauro Beggio alla batteria, fra i migliori musicisti del jazz italiano, tutti artisti ormai già affermati e apprezzati anche all’estero. L’intento è quello di continuare ad investigare nella propria ricerca musicale, proponendo composizioni originali ispirate dalla tradizione del jazz e dall’attuale scena newyorkese, che in particolar modo in quest’ultimo periodo ha assorbito molte influenze da altri generi musicali, facendole proprie senza perdere la connessione con l’essenza stessa di questa musica.

Venerdì 14 dicembre, ore 22.30

LITTLE TAVER & HIS CRAZY ALLIGATORS (Rock'n'Roll)

Little Taver è un mix tra Elvis, Buscaglione, John Belushi e Little Tony. È un rocker emiliano eccezionale, conosciuto anche per aver collaborato con Luciano Ligabue in Radiofreccia e per aver aperto i suoi concerti storici di Campovolo a Reggio Emilia, di San Siro a Milano, e dell’Olimpico di Roma. “Tavernight” è un disco dedicato agli “urlatori” degli anni ’60, i famosi Celentano, Gaber, Clem Sacco, Little Tony, che con il loro atteggiamento ispirato ai grandi artisti americani degli anni ’50 (Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richards) hanno prima turbato e poi movimentato la scena musicale italiana. Pionieri di un genere in via di estinzione, con i loro slogan hanno contribuito a dare spensieratezza e leggerezza all’Italia degli anni ‘60, diventando “immortali”.

Questa sera salirà sul palco con Paolo De Matteis al piano e tastiere, Cesare Vincenti alla chitarra, Toni Pambianco al contrabbasso, Alessandro Lugli alla batteria, e Trixi, il maggiordomo.

Domenica 16 dicembre ore 19.00

PASSEPARTOUT (french gipsy swing)

Dall’amore viscerale per la Francia nascono i Passepartout, capitanati dalla cantante veronese Chiara Dal Molin. Il progetto, con Pier Brigo al contrabbasso, Gianni Tomazzoni alla chitarra, Nereo Fiori alla fisarmonica e Paolo Mappa alla batteria, ricrea le atmosfere tipiche delle strade di Parigi, facendo rivivere lo stile di vita di strada, con la sua musica spensierata, essenziale e talvolta sofferta, riproponendo proprio la canzone francese dagli anni ’30 ai giorni nostri riarrangiata in stile pop-gipsy-jazz.

Ospiti al Salon de l'Accordéon tenutosi al prestigioso jazz club Bellevilloise a Parigi, i Passepartout hanno confermato la loro “patente di francesità" facendo anche da buskers per le vie Montmartre.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna “Jazz Club” il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì, Giovedì e da quest’anno anche sabato (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

Informazioni al pubblico e prenotazioni

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

www.lecantine-arena.com