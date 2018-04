Chitarra e piano con Pianca e Zaleski alle Cantine de l'Arena: tutti i concerti della settimana

Un programma originale del chitarrista svizzero con l’aggiunta di qualche classico del jazz in chiave moderna; un repertorio, quello proposto questa sera dal duo Pianca-Zaleski, che riflette diverse influenze, toccando a tratti anche la musica contemporanea e ambienti più pop. Ricordiamo che la programmazione musicale sarà sospesa nei giorni domenica 15 e martedì 17 aprile in occasione del Vinitaly.

Martedì 10 aprile (ore 22.00) il jazz ha il nome del giovane chitarrista ticinese Roberto Pianca, sicuramente uno dei nomi da tenere “sotto osservazione”, affiancato dal talento cristallino del pianista newyorkese Glenn Zaleski.

Venerdì 13 aprile (ore 22.30) serata esplosiva con il concerto rock’n’roll-swing dell’Antonio Sorgentone Trio, per la prima volta fra queste indimenticabili mura.

Martedì 10 aprile, ore 22.00

ROBERTO PIANCA-GLENN ZALESKI DUO

(Jazz)

Nato da una costola del gruppo “Sub Rosa” del chitarrista ticinese Roberto Pianca e completato dall’emergente pianista americano Glenn Zaleski, il duo propone una serie di composizioni originali accompagnata da diversi classici del repertorio jazzistico moderno. È una musica d'ascolto, dove i due giovani musicisti, poco più che trentenni, esplorano diversi concetti sia ritmici che melodici. Pianca e Zaleski si sono incontrati a New York nel 2015, e da allora collaborano regolarmente sia in duo che in quintetto.

Venerdì 13 aprile, ore 22.30

ANTONIO SORGENTONE TRIO

(R'n'R, Boogie Woogie, Swing)

Antonio Sorgentone è un cantante-pianista tra i migliori nel suo genere in Italia. Nel suo repertorio propone un mix di 50's R'n'R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone e Fred Buscaglione. Grazie al suo carisma sul palco e alla sua bravura tecnica, vanta più di 600 concerti fra Italia e Europa, e collaborazioni con famosi artisti internazionali (tra i tanti, citiamo Marvin Rainwater e Hayden Thompson, due leggende del country e del rockabilly Made in USA). Completano il trio Federico Ullo al contrabbasso e Riccardo Colasante alla batteria.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Ogni Martedì, alle ore 22.00, per la Rassegna Jazz club il palco ospita concerti jazz con grandi ospiti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova, acid jazz ed affini.

Mercoledì e Giovedì (dalle ore 20.00) si riconferma la nostra Rassegna “Dinner&Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio acustico.

Il Venerdì, alle ore 22.30, e la Domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna World music, si organizzano concerti che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, e simili).

Informazioni al pubblico e prenotazioni

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

www.lecantine-arena.com

(fonte foto Le Cantine de l'Arena)