Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena dal 4 al 9 febbraio 2020

La spumeggiante sassofonista, cantante, band leader, compositrice altoatesina Helga Plankensteiner, già presente alle Cantine negli scorsi anni in varie formazioni (fra le tante ricordiamo “El Porcino Organic”, “Revensch”, “Barionda”, “Plankton”), per il primo appuntamento jazz di febbraio (martedì 4 alle ore 21.30) si ripresenta su questo palcoscenico con il suo tributo a Jelly Roll Morton.

Helga è una multistrumentista di grande talento e forte personalità. Molto nota nella scena jazz italiana, è caparbia, appassionata e curiosa, sempre alla ricerca di nuove dimensioni espressive, dal canto alla passione per il sax, ai molteplici progetti artistici, fino all’intensa attività didattica.

Martedì 4 febbraio, ore 21.30

HELGA PLANKENSTEINER & LOW FIVE - Tribute to Jelly Roll Morton (Jazz)

Considerato il primo importante compositore e pianista di musica jazz della storia, Jelly Roll Morton fu autore di alcune delle più importanti e influenti composizioni della sua epoca (come King Porter Stomp e Jelly Roll Blues, brano edito nel 1915, riconosciuto come il primo pezzo jazz pubblicato). Il nuovo progetto di Helga Plankensteiner incentrato sugli strumenti bassi (troviamo infatti Helga al sax baritono, Achille Succi al clarinetto basso, e Glauco Benedetti al sousaphone) mette in luce aspetti sorprendenti di questi “gioielli” del compositore autoproclamatosi “inventore del jazz“. Completano la band Michael Lösch al piano e Marco Soldà alla batteria.

Venerdì 7 febbraio, ore 22

PELUQUERIA HERNANDEZ (Pop, Folk, Mexican)

La Peluqueria Hernandez nasce nel 2004 da un'idea di Mauro Marchesi, fumettista di fama internazionale e chitarrista mancino della band. La sua musica è un sound surreale che cerca di trovare un denominatore comune tra il deserto del Messico, il Mississippi, il peyote, la psichedelia e certe aree magiche e solitarie lungo il delta del Po. In questo concerto Luciano "Joyello" Triolo (voce, chitarra, theremin), Mauro Marchesi (chitarre), Roberto Lanciai (sax), Roberto Zantedeschi (tromba), Luca Crispino (basso), Luca Pighi (percussioni), Gigi "Manny Ingite" Sabelli (batteria), presenteranno in anteprima assoluta alcuni nuovissimi pezzi inediti che saranno contenuti nel nuovo cd ancora in fase di lavorazione.

Domenica 9 febbraio, ore 19

MARCO BIRRO TRIO (Jazz)

Il giovane Marco Birro (diplomato con lode in Pianoforte nel 2014 presso il Conservatorio di Vicenza, e laureato nel 2019 al Berklee college of music di Boston) sì è già esibito presso vari festival tra cui Umbria jazz e Toronto TD Jazz Festival, e in vari club europei e statunitensi, suonando tra gli altri con Melissa Aldana, Fabrizio Bosso, Mauro Negri. Per l'occasione sarà accompagnato da Matteo Padoin al contrabbasso e Federico Negri alla batteria in un repertorio costituito da riletture di standard del Great American Songbook e da composizioni originali.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Martedì, alle ore 21.30, per la Rassegna “Jazz Club”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 20.30, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

Web: www.lecantine-arena.com