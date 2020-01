Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena dal 28 gennaio al 2 febbraio 2020

Arrangiatore e compositore nei Jazz Messengers di Art Blakey, membro dello storico quintetto di Miles Davis, poi leader per oltre quindici anni dei Weather Report, fino alle attuali esperienze del Wayne Shorter Quartet, passando per varie collaborazioni, da Joni Mitchell, a Carlos Santana e perfino Pino Daniele. Wayne Shorter ha attraversato alcune delle più esaltanti fasi del jazz ed è oggi considerato uno dei più importanti sassofonisti viventi. Un grande interprete del panorama musicale contemporaneo e un testimone privilegiato della storia del jazz.

Rielaborare la musica di Wayne Shorter nella parte ritmica è il motivo ispiratore del lavoro di arrangiamento e ricomposizione curato da Luca Mannutza, uno dei pianisti più apprezzati della scena jazzistica italiana, che alle Cantine abbiamo avuto la fortuna di ascoltare in diverse occasioni. Luca ha una preparazione pianistica eccellente maturata attraverso rigorosi studi accademici; grazie alla sua speciale sensibilità per l'arrangiamento e la composizione, alla sua grande capacità interpretativa e creativa si è integrato con successo nell’affascinante mondo del jazz.

Per la serata jazz di martedì 28 gennaio (ore 21.30) un grande tributo a Wayne Shorter con l’ Uneven Shorter Quartet di Luca Mannutza.

(ore 21.30) un grande tributo a Wayne Shorter con l’ di Venerdì 31 gennaio (ore 22) la musica di Pino Daniele nell’interpretazione magistrale di PDEX .

(ore 22) la musica di Pino Daniele nell’interpretazione magistrale di . Domenica 2 febbraio (ore 19) atmosfera swing stile Parigi anni ’50 con Saint Germain Swing 4et.

Martedì 28 gennaio, ore 21.30

UNEVEN SHORTER 4et (Jazz)

Un grande tributo a Wayne Shorter, gigante del jazz moderno. Protagonista l’Uneven Shorter Quartet di Luca Mannutza con Lorenzo Tucci alla batteria, Paolo Recchia al sax e Daniele Sorrentino al contrabbasso. Una rielaborazione della musica di Shorter tra fedeltà delle scritture originali e reinterpretazione. Il tutto a cura del pianista Luca Mannutza, che ha realizzato appositamente per questo progetto un repertorio rivisitato di suoi brani classici.

Venerdì 31 gennaio, ore 22

PINO DANIELE Experience “Emozioni in Note” (Tributo a Pino Daniele)

PDEX è uno straordinario progetto attraverso il quale viene interpretata la musica del cantautore napoletano Pino Daniele, ripercorrendone la storia artistica e musicale, in un’esperienza unica nel suo genere. Attraverso un lavoro di ricerca sui tour del cantautore, il gruppo cerca di interpretare, secondo la propria sensibilità, i capolavori lasciati dall’artista. Come Pino proponeva i suoi live in modo sempre diverso, così Raffaele Buglione (piano e tastiere), Anthony Roccolano (chitarra e voce), Stefano Naclerio (sax), Fabrizio Zappamiglio (chitarra elettrica), Marco Mottola (basso) e Massimiliano Di Franco (batteria), a loro modo vogliono comunicare e trasmettere le stesse “emozioni in note”.

Domenica 2 febbraio, ore 19

SAINT GERMAIN SWING 4ET (Swing)

Lo swing della Parigi anni ’50 interpretato da Davide Veronese (voce e tromba),

Marco Putinato (sassofoni), Andrea Boschetti (chitarra, banjo), Beppe Pilotto (contrabbasso). Dal Ducato di Ellington ai Reami di Django, un itinerario a bordo di battelli sulla Senna, carrozze dell'Orient Express e aerostati spinti dalle note che hanno accompagnato gli anni più turbolenti, roboanti, innovativi e controversi del secolo scorso.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Martedì, alle ore 21.30, per la Rassegna “Jazz Club”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 20.30, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

Web: www.lecantine-arena.com