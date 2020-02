Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena dal 24 febbraio all'1 marzo 2020

Rope rappresenta una delle esperienze più interessanti nel piano trio in Italia degli ultimi anni. Fabrizio Puglisi, Stefano Senni e Zeno De Rossi pongono le basi per un ragionamento maturo e non banale su una delle formazioni classiche più presenti e radicate nel jazz. Questo progetto è dedicato alla musica di Charlie Haden, “il contrabbassista, che insieme a Ornette Coleman e accanto a Billy Higgins e Don Cherry aveva inventato il free jazz”.

Martedì 25 febbraio, ore 21.30

ROPE Plays The Music Of Charlie Haden (Jazz)

Il gruppo Rope, formato dal pianista Fabrizio Puglisi, dal bassista Stefano Senni e dal batterista Zeno De Rossi, vanta un’esperienza concertistica pluriennale con diversi dischi all’attivo. Ogni singolo componente della band si mette al servizio della musica senza indulgere in virtuosismi, ma portando il concetto del piano trio nella modernità, con un occhio alla tradizione e l’altro alle musiche di oggi. Equilibrio, varietà, sintesi, interplay, cantabilità: queste le caratteristiche che emergono anche in questo nuovo lavoro dedicato alla figura di Charlie Haden.

Venerdì 28 febbraio, ore 22

FILIPPO PERBELLINI “ALMOST MIDNIGHT” (Classic Soul, R&B)

Presentazione ufficiale di “Almost Midnight” (Vicari Sound Organization), il nuovo album di Filippo Perbellini prodotto a Los Angeles da Tommy Vicari, già disponibile sulle piattaforme digitali. Otto brani inediti e una cover di una canzone di Michael Jackson rivisitata dalla creatività musicale dell’artista veronese. Un album “classic soul e R&B”, con variegate contaminazioni musicali che si integrano perfettamente in un risultato finale davvero affascinante. Con Perbellini sul palco Helen Tesfazghi (cori), Paolo Sessa (tastiere), Fabrizio Buongiorno (basso), Sam Lorenzini (chitarre), Chicco Montisano (sax) e Paolo Forlini (batteria).

Domenica 1 marzo, ore 19

BLUE JAZZ QUARTET (Swing, Jazz)

Il Blue Jazz Trio, nato nel 1998 dall’idea del maestro Fabrizio Palermo di alternare il concertismo ad attività di studio e ricerca, si distingue per eleganza ed attrattività. Il repertorio è basato essenzialmente su una vasta scelta di standard della letteratura jazzistica; dallo swing più trascinante alla ballad più languida; dal blues ai successi sudamericani, senza tralasciare le più belle canzoni italiane. Recentemente a Fabrizio Palermo (piano), Aroldo Balleri (contrabbasso), Pietro Benucci (batteria) si è unita la bella voce, intensa e sicura, di Mariella Virzì.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Martedì, alle ore 21.30, per la Rassegna “Jazz Club”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 20.30, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

Web: www.lecantine-arena.com