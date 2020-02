Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena dall'11 al 16 febbraio 2020

Piero Odorici, sassofonista di prim’ordine della scena jazz nazionale, si presenta con un inedito straordinario quartetto in ricordo di Cedar Walton, pianista e compositore con cui ha collaborato e suonato a New York. Walton è noto per aver registrato assieme a tanti jazzisti, come leader e come sideman, coniugando le sue origini blues e bop con innovative ispirazioni che ne hanno modernizzato le radici. Grande interprete di standards di prim'ordine, Walton ha anche scritto numerosi ed eccellenti pezzi musicali, come Mosaic, Ugetsu e Bolivia, per citarne solo alcuni, ben considerati nel repertorio di Art Blakey durante la sua collaborazione nei Jazz Messengers, nei primi anni ‘60.

Martedì 11 febbraio, ore 21.30

OJOS THE ROJOS - The Music of Cedar Walton (Jazz)

Quale miglior formazione può vantare tra le sue fila un sax tenore che per anni ha suonato al fianco del leggendario pianista e compositore Cedar Walton? Piero Odorici infatti non è solo una punta di diamante del Jazz italiano ma nel suo curriculum personale spicca l’album registrato a New York nel 2011 per l’etichetta Savant “Cedar Walton presents: Piero Odorici With the Cedar Walton Trio”.

In questo progetto risalta l'anima jazz di Matteo Alfonso (pianista, compositore, nonché docente al conservatorio di Venezia), la grande esperienza, solidità e finezza del contrabbasso di Paolo Benedettini (da poco rientrato in Italia dagli Stati Uniti), e il grande swing del batterista Alfred Kramer, che chiude il cerchio di un quartetto davvero da non perdere.

Venerdì 14 febbraio, ore 22

THE MATT PROJECT feat. Marina Santelli (Funky soul)

A San Valentino un inedito combo per le Cantine De L'Arena! Il power trio The Matt Project, formato dai polistrumentisti bresciani Jury Magliolo e Carlo Poddighe, e dal batterista veronese Matteo Breoni, si presenta per la prima volta insieme alla eclettica cantante e bassista Marina Santelli, per una serata a suon di Soul, Funk, Blues, Reggae e R&B. Il repertorio è composto da cover riarrangiate e brani originali, alcuni contenuti nel nuovo disco di prossima uscita.

Domenica 16 febbraio, ore 19

OUT OF THE NIGHT QUARTET “Blue note stories” (Rassegna “Blue note Sunday”)

Torna l’appuntamento con il ciclo “Blue note Sunday” e con Out of the night Quartet, ovvero Lorenzo De Luca al sax tenore, Federico Pierantoni al trombone, Giulio Campagnolo all’organo Hammond e Enrico Smiderle alla batteria. Un forte omaggio alla Blue Note Records, l'etichetta jazz più iconica che sia mai esistita non solo per il sound riconoscibile (grazie allo straordinario lavoro dell'ingegnere del suono Rudy VanGelder), ma anche per il concept grafico e fotografico che contraddistingue tutte le copertine dell'immenso catalogo che dal 1939 ad oggi ha prodotto.

