Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena di Verona dall'8 al 13 settembre 2019

Riapertura col botto (è proprio il caso di dirlo) con una band dall’estrosa improvvisazione jazzistica. I Licaones divertono e catturano il pubblico con un sound verace, dinamico, fresco; una musica straordinaria, tutt’altro che banale, costruita su ritmi caraibici e sudamericani, ma anche tanto swing, soul, funky, jazz, il tutto “brillantemente” eseguito da questi musicisti straordinari e versatili.

Per la riapertura stagionale della Brasserie, martedì 8 ottobre alle ore 21.30 appuntamento col grande jazz italiano: tornano i Licaones di Ottolini e Bearzatti. Venerdì 11 ottobre (ore 22.00) non ha certo bisogno di tante presentazioni il chitarrista veronese Luca Olivieri. Per l’happy-hour di domenica 13 ottobre (ore 19.00) Marini, Gibellini e Abeni, un imperdibile trio di grande spessore musicale.

Martedì 8 ottobre, ore 21.30

LICAONES (Acid Jazz)

I Licaones, fra le band più dinamiche del funky jazz nazionale, propongono un progetto dal notevole potenziale musicale: brani scanditi con verve e ironia all’interno di una cornice acid jazz in cui si combinano elementi blues, funky, atmosfere classicamente hammond, echi latini e soprattutto improvvisazione.

Ai fiati, Mauro Ottolini (trombone) e Francesco Bearzatti (sax), affermati protagonisti della recente scena del jazz italiano ed internazionale, sono creativi sperimentatori, compositori ed arrangiatori di grande estro ed abili galvanizzatori di platee. Nel quartetto trovano un’ideale quadratura con il groove irrefrenabile dell’organista Oscar Marchioni e con il trascinante tocco ballabile della batteria di Paolo Mappa. Quest’anno spetta proprio a loro l’apertura della 15^ rassegna jazz a Le Cantine de l’Arena.

Venerdì 11 ottobre, ore 22

LUCA OLIVIERI (Country-Rock’n’roll)

Il famoso Luca Olivieri è un chitarrista-cantante veronese molto dotato tecnicamente, con una grande passione per il rock‘n’roll ed Elvis Presley. Successivamente l’interesse per Brent Mason, Vince Gill e Brad Paisley lo avvicina anche al country, andando ad arricchire il suo particolarissimo sound. Luca negli anni ha suonato con molti grandi chitarristi e musicisti internazionali, in un circuito che lo ha portato a esibirsi a Nashville e Memphis con la band del suo grande mito. Questa sera accompagnato da Franz Bazzani alle tastiere, Alessandro Tosi al basso e Cesare Valbusa alla batteria, presenta un repertorio che spazia dall’intera discografia di Elvis Presley ai classici rock‘n’roll, dai brani della musica americana tradizionale al new-country, sempre con quell’unico ed inimitabile stile che contraddistingue il guitarist scaligero.

Domenica 13 ottobre, ore 19

MARINI - GIBELLINI - ABENI Hammond Trio (Jazz)

Questo affiatato e storico trio, formato da Bruno Marini all’Hammond, Sandro Gibellini alla chitarra, e Valerio Abeni alla batteria, suona esclusivamente brani dallo swing pazzesco, reso in maniera magistrale proprio da questi tre musicisti che sono, è quasi superlativo dirlo, tra i migliori specialisti del proprio strumento a livello italiano ed internazionale. I brani provengono dal repertorio hard bop di Kenny Dorham e Horace Silver, ma spaziano anche in altri campi vicini, da Wayne Shorter agli standards di famosi songwriters come Cole Porter.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Martedì, alle ore 21.30, per la Rassegna “Jazz Club”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 20.30, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Venerdì, alle ore 22.00, e domenica, alle ore 19.00 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

