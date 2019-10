Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena di Verona dal 5 al 10 novembre 2019

Un concerto che lascerà sicuramente un’impronta indelebile su questo palcoscenico. Il grande jazz newyorkese proposto da un quartetto di giovani, formidabili talenti, capitanato da Yotam Silberstein, uno dei maggiori chitarristi della scena internazionale moderna.

Il suo nuovo album, presentato questa sera al pubblico de “Le Cantine de l’Arena”, trae ispirazione da una moltitudine di tradizioni musicali, con predilezione per quelle sudamericane, in particolare del Brasile. Queste nuove influenze combinate alla sua conoscenza del jazz, del blues e della musica israeliana si sono fuse in qualcosa di veramente unico, dando vita a "Future Memories".

Martedì 05 novembre (ore 21.30) il chitarrista israeliano Yotam Silberstein alla guida di un imperdibile quartetto di giovani, talentuosi musicisti, presenta l’album “ Future Memories” , una musica indipendente dal tempo.

(ore 21.30) il chitarrista israeliano alla guida di un imperdibile quartetto di giovani, talentuosi musicisti, presenta l’album , una musica indipendente dal tempo. Venerdì 08 novembre (ore 22) i brani più significativi dei Pink Floyd riletti rigorosamente in chiave acustica dai Damaspink .

(ore 22) i brani più significativi dei Pink Floyd riletti rigorosamente in chiave acustica dai . Domenica 10 novembre (ore 19) l’aperitivo è in compagnia di Paolo Birro e Luca Bulgarelli, un duo jazz eccezionale per un viaggio nel mondo di Thelonious Monk.

Martedì 05 novembre, ore 21.30

YOTAM SILBERTEIN 4et (Jazz)

L’israeliano Yotam Silberstein, vero e proprio estro della scena jazzistica contemporanea e da alcuni anni insostituibile chitarrista di John Patitucci, guida questo quartetto di giovani, talentuosi musicisti, tutti di stanza, anche se non nativi, a New York (Vitor Gonçalves, brasiliano di Rio de Janeiro, al pianoforte, tastiera e fisarmonica; Petros Klampanis, greco di Zante, al contrabbasso; Daniel Dor, israeliano di Tel Aviv, alla batteria). Negli States dal 2005 Yotam si è rapidamente imposto come un nuovo talento delle linee boppistiche dall’incredibile versatilità. Musica brasiliana, ritmi sudamericani, world music, blues e bebop si fondono, insieme, senza sforzo, in perfetta sintonia jazz: un eccellente mix culturale particolarmente accentuato nel suo recentissimo album “ Future Memories “ .

Venerdì 08 novembre, ore 22

DAMASPINK (Acoustic Pink Floyd)

Quanto è difficile avvicinarsi ad un gruppo e a dei brani che hanno letteralmente fatto la storia della musica, soprattutto quando si tratta dei Pink Floyd? I Damaspink (Manuela Milanese alla voce, David Cremoni alla chitarra, Sbibu alle percussioni, Enrico Deboli ai cori)rileggono i brani dei Pink Floyd rigorosamente in chiave acustica, da Atom Hearth Mother, Meddle fino a A momentary Lapse of Reason passando da The Dark Side Of The Moon... ripercorrendo la lunga ed eccezionale carriera di una delle band più significative del secolo scorso.

Domenica 10 novembre, ore 19

BIRRO-BULGARELLI DUO (Jazz)

Questa formula jazzistica, che ha avuto il suo primo, grande esempio nelle registrazioni di Duke Ellington e Jimmy Blanton nel 1941, negli anni ha caratterizzato l’attività di molti jazz club di New York. In questa imperdibile occasione i protagonisti sono due fra i più stimati e richiesti esponenti dei loro rispettivi strumenti: il pianista Paolo Birro e il bassista Luca Bulgarelli. Il programma sarà incentrato sulla figura di Thelonious Monk: sue composizioni, standards tipici del suo repertorio, musicisti-compositori a lui legati.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Martedì, alle ore 21.30, per la Rassegna “Jazz Club”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 20.30, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

Web: www.lecantine-arena.com