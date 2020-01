Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena dal 3 al 12 gennaio 2020

Buoni propositi per l’anno nuovo? Qui a Le Cantine de l’Arena l’obiettivo è sempre quello di creare un’atmosfera di buona musica, unita alla buona cucina. Tutto questo è frutto della passione e del grande impegno con cui negli anni si è portato avanti il progetto, donando soprattutto alla musica, ed in particolare al Jazz, uno spazio così importante.

Ecco il perché di "All Night Music", per sentirsi come in un vero jazz club newyorkese, con la qualità della buona cucina italiana.

Venerdì 3 gennaio (ore 22) per il primo concerto del nuovo anno arriva alle Cantine il mondo fantastico di Disney presentato da Silvia e gli Stregatti!

​Venerdì 3 gennaio, ore 22

SILVIA & GLI STREGATTI (Jazz-Swing)

Il quartetto Silvia & Gli Stregatti (ovvero Silvia Zago alla voce, Stefano Barbi al piano, Nicola Monti al basso e Manny Ingite alla batteria) riprende alcune delle più famose canzoni Disney rileggendole tra swing, improvvisazione blues e bossanova. Tutte composizioni appartenenti ai più famosi cartoni concepiti dalla Disney dagli anni ‘30 agli anni ’60 diventati in moltissimi casi dei celebri standard immortalati non solo nelle scalette di grandi cantanti, ma anche nelle versioni strumentali dei più grandi jazzisti del secolo scorso. Tra i pezzi del repertorio ci sono When you wish upon a star, Crudelia Demon, Bibbidi bobbidi boo, Jungle book, Unbirthday song, Once upon a dream,The bare necessities, Heigh ho, I wanna be like you, A dream is a wish your heart makes, Who’s afraid of the big bad wolf, Someday my prince will come…

Domenica 5 gennaio, ore 19

SWING MACHINE (Jazz-World Music)

Il trio nasce nel 2016 dall'entusiasmante riavvicinamento tra due amici di lunga data (il rinomato chitarrista italiano Sandro Gibellini e lo straordinario batterista Francesco Casale), che con il giovane bassista veronese Martino De Franceschi decidono di dare vita ad una formazione scoppiettante, proponendo un vivace repertorio che spazia dal jazz tradizionale alla musica brasiliana, con uno sguardo anche al pop e alla musica da film. Recentemente è uscito il primo disco intitolato “The Odd Trio”, una dinamica ed eterogenea collezione di brani originali e di rivisitazioni inaspettate.

Martedì 7 gennaio, ore 21.30

IN ‘N OUT (Jazz)

Il pianista Paolo Birro e il contrabbassista Lorenzo Conte suonano assieme da moltissimi anni, sia in duo che in formazioni più numerose. In trio, in passato hanno collaborato e pubblicato con il famoso batterista americano Eliot Zigmund, mentre l’anno scorso con il batterista newyorkese Anthony Pinciotti hanno registrato il cd ‘’Work Out” dedicato a famosi brani dell’etichetta discografica Blue Note. In questa occasione sono affiancati dal giovane talento Marco Soldà.

La passione per il Jazz e in particolare il repertorio dei “Broadway Standards’’ sono la spinta propulsiva che li porta a improvvisare ad ogni concerto sia la scaletta dei brani, sia i brani stessi.

Venerdì 10 gennaio, ore 22

BABATAKY (Swing)

Da un idea di Nicola Lovato, cantante e intrattenitore veronese, nasce nel 2017 il progetto Babataki, una rilettura dei classici del pop italiano e internazionale, del rock e della dance, con arrangiamenti che rimandano al periodo d'oro dello swing. In un repertorio che spazia da Modugno a Concato, passando per Bongusto, Paoli e De Gregori, la nota comune è proprio la leggerezza dello swing… Completano il gruppo Pietro Zerpelloni (piano), Juri Pin (chitarra), Alfonso D'antuono (basso) e Lele Zamperini (batteria).

Domenica 12 gennaio, ore 19

THE HOT TEAPOTS (Jazz, World Music)

Formatosi come gruppo di strada, The Hot Teapots sono un collettivo musicale di fiati e strumenti a corda dedito all'esecuzione di musica da ballo degli inizi del '900. Sono Michele Bertoldi banjo, chitarra e voce, Davide Vincenzi sax e clarinetto, Federico Zaltron violino e viola, Martino De Franceschi contrabbasso, Nelide Bandello batteria e washboard.

Affascinati dal suono delle vecchie registrazioni d'epoca, suonano un repertorio composto da brani della tradizione del jazz di New Orleans, del country-blues pre-bellico, vecchi ragtime, successi pop ormai dimenticati e una manciata di canzoni originali; senza disdegnare incursioni nel calypso, nella musica sudamericana e in altri tipi di musica popolare.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Martedì, alle ore 21.30, per la Rassegna “Jazz Club”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 20.30, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

Web: www.lecantine-arena.com