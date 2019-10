Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena di Verona

Chi ha definito Carlo Atti “musicista per musicisti” lo ha fatto per sottolinearne le qualità dei grandi, proprio perché lui è uno dei sassofonisti più autentici della scena jazz italiana. Solista di valore già al fianco di tanti grandi nomi, figura centrale nel jazz italiano degli ultimi 30 anni, personalità autentica con all’attivo tantissime collaborazioni prestigiose a livello nazionale ed internazionale. Un musicista insomma di quelli che non si adagiano, di quelli che in un discorso musicale ogni sua nota ha un peso, una profondità e una sensibilità tale da renderla essenziale nel contesto melodico.

Martedì 29 ottobre, ore 21.30

CARLO ATTI 4ET (Jazz)

Carlo Atti, fra i sassofonisti più autentici della scena jazz italiana dell’ultimo trentennio, guida questa grande collaborazione, basata sull'interplay e sulla comune propensione nel rivisitare il repertorio tradizionale, composto da standards d’importanza fondamentale per la storia e l’evoluzione del linguaggio jazzistico. “Restituire al jazz quello che il jazz dà a tutta la sua comunità”. In questo certamente riesce bene questo quartetto nato come spesso accade nell'ambito delle jam session bolognesi, completato dal pianista Alfonso Santimone, dal bassista Stefano Dallaporta e dal batterista Lorenzo Gollini.

Venerdì 1 novembre, ore 22

SheHungryLuv (Pop/Folk)

È dall’incontro tra atmosfere nordiche e raffinate melodie folk che nel 2016 nascono gli SheHungryLuv, il quartetto veronese formato da Mattia Aldrovandi (voce, chitarra acustica), Sara Gozzi (voce, ukulele, percussioni), Matteo Vallicella (basso) e Enrico Truzzi (batteria).

La loro musica è un viaggio attraverso lande desolate sino a raggiungere malfamati saloon d’oltreoceano, seguendo le orme dell’indie angloamericano.

Domenica 3 novembre, ore 19

SILVANIA DOS SANTOS-GIANCARLO BIANCHETTI-IVAN TIBOLLA Trio (Musica brasiliana)

Si tratta di un viaggio musicale che esplora le più autentiche sonorità brasiliane attraverso la voce di Silvania Dos Santos e la chitarra di Giancarlo Bianchetti. Il duo ha di recente inciso un cd dedicato alla MPB, con particolare attenzione ai ritmi carioca del nord-est (il repertorio, infatti, è basato su brani di Luiz Gonzaga, Lenine, Djavan, Ná Ozzetti/Itamar Assumpção, e tanti altri). Special guest della serata Ivan Tibolla al pianoforte e fisarmonica.

