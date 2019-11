Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena dal 26 novembre all'1 dicembre 2019

Per l’ultimo martedì di novembre un quartetto jazz d’eccezione con gli americani Eric Reed al piano e Dezron Douglas al contrabbasso, affiancati da Piero Odorici al sax e Roberto Gatto alla batteria, due fra i più validi esponenti del jazz italiano. Eric Reed ha swing, espressività e capacità di coinvolgere emotivamente chi ascolta. Considerato uno dei pianisti più importanti degli ultimi anni e uno dei musicisti più “advanced” della sua generazione, attualmente è nella ristretta cerchia dei migliori interpreti della musica di Thelonious Monk.

Martedì 26 novembre (ore 21.30) chiude la rassegna jazz di novembre un quartetto di alto livello dalla forte personalità. Alle Cantine l’imperdibile Reed-Odorici-Douglas-Gatto 4et!

per la prima volta su questo palco (ore 22). Per l’aperitivo di domenica 1 dicembre (ore 19) groove all’ennesima potenza con The JAZZ’n Groove Experience Trio!

Martedì 26 novembre, ore 21.30

Reed-Odorici-Douglas-Gatto 4et (Jazz)

Nato dalla proficua collaborazione tra il pianista Eric Reed e il sassofonista bolognese Piero Odorici, insieme nel tour europeo dedicato a Coleman Hawkins nel 2017, questo eccezionale quartetto è completato da Dezron Douglas, uno dei talenti emergenti più richiesti sulla scena jazzistica internazionale, e Roberto Gatto fra i migliori batteristi Europei in circolazione. I quattro musicisti posseggono una forte personalità e uno stile inconfondibile, una combinazione che non può far altro che raggiungere grandi livelli artistici. Il repertorio è incentrato su brani originali dei componenti, mescolati a composizioni di Cedar Walton, Thelonious Monk e celebri standards del repertorio americano.

Venerdì 29 novembre, ore 22

THE TAIL GATORS (Blues, Rock’n’roll)

Ancora attivissimo sulla scena musicale texana, ultra settantenne con l’energia di un adolescente, il chitarrista Don Leady guida i suoi Tail Gators , ossia il bassista Lucky Lacchini e il batterista Alberto Telo, in questa tournée italiana di novembre. La famosa band di Austin, da lui formata nel 1985, miscela gli ingredienti essenziali del rock’n’roll con la musica tradizionale americana, dal cajun e zydeco al rhythm’n’blues, al country e surf, in una ricetta speciale, caratteristica, unica, definita“swampabilly”e “gritty good time gumbo music”.

Domenica 1 dicembre, ore 19

The JAZZ’n GROOVE EXPERIENCE TRIO (Jazz-R’n’B)

Il bassista Franco Nesti, accompagnato da Matteo Alfonso alle tastiere e Marco Soldà alla batteria, presenta un sentito e dovuto tributo alla black music nord-americana, dalle sue prime espressioni, come le work-songs, gli spirituals e il blues, al loro sviluppo nei principali stili e forme: il jazz e l’ R’n’B. I brani scelti, tra composizioni originali e rivisitazioni, hanno in comune un approccio afro-americano nella pronuncia e nella ritmica. Un trio votato e immerso nel groove!

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Martedì, alle ore 21.30, per la Rassegna “Jazz Club”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 20.30, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

