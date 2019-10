Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena di Verona

Il sassofonista Rafael Schilt e il batterista Paul Amereller, attivi musicisti svizzeri, sono la curiosità principale di questo quartetto. A farli approdare a Verona due nomi ben noti al pubblico delle Cantine, ossia il connazionale chitarrista-compositore Roberto Pianca, leader del Sub Rosa Quintet, apprezzato progetto presentato precedentemente su questo palco, e Stefano Senni, affermato bassista, già a fianco dei più importanti protagonisti della scena jazzistica italiana e internazionale.

Martedì 22 ottobre (ore 21.30) interessante serata con due nuovi del jazz internazionale, Rafael Schilt e Paul Amereller , affiancati dai grandi Pianca e Senni.

Il programma

Martedì 22 ottobre, ore 21.30

SCHILT – PIANCA – SENNI – AMERELLER (Jazz)

Rafael Schilt (sax tenore), Roberto Pianca (chitarra), Stefano Senni (contrabbasso) e Paul Amereller (batteria), talentuosi e affiatati musicisti sulla scena svizzera ed internazionale, propongono una fusione inconsueta tra jazz, sonorità pop-rock e musica classica contemporanea. Un repertorio che gioca quindi sui contrasti, sul virtuosismo accostato all’atmosfera lirica, con una marcata interazione fra tutti i membri della band, costantemente orientati verso sonorità musicali innovative.

Venerdì 25 ottobre, ore 22

LISA MARIE SIMMONS “NoteSpeak” (Modern Jazz)

NoteSpeak è il nuovo progetto della cantautrice americana Lisa Marie Simmons e del tastierista, arrangiatore e compositore Marco Cremaschini, fondatori dei già noti Hippie Tendencie. Le tematiche toccate coprono un ampio spettro, dal tema classico dell’amore alle riflessioni di carattere sociale, mentre le melodie spaziano dal funk alle atmosfere jazz, hip-hop e gospel. Completano la band Laura Masotto (violino), Marco Cocconi (basso), Manuel Caliumi (sax), Federico Negri (batteria).

L’uscita dell’album NoteSpeak è prevista per marzo 2020; con la canzone “Every Generation’s War” Lisa Marie Simmons e Marco Cremaschini sono stati finalisti ai prestigiosi Indipendent Music Awards al Lincoln Center di New York City.

Domenica 27 ottobre, ore 19

OUT OF THE NIGHT QUARTET “Blue note stories” (Rassegna “BLUE NOTE SUNDAY'')

Prima domenica dedicata alla nuova rassegna “Blue note Sunday''.

“Out of the night Quartet”, formato da 4 giovani musicisti dell'area emiliano-veneta, ossia Lorenzo De Luca al sax, Federico Pierantoni al trombone, Giulio Campagnolo all’organo Hammond e Marco Soldà alla batteria, rende omaggio ad alcuni dei capolavori usciti tra gli anni '50 e '60 per la Blue Note e che hanno portato alla ribalta musicisti come Lee Morgan, Joe Henderson, Wayne Shorter

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Martedì, alle ore 21.30, per la Rassegna “Jazz Club”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 20.30, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

