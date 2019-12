Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena dal 17 al 29 dicembre 2019

Pianista, hammondista e compositore friulano, Gianpaolo Rinaldi è attivo sulla scena jazzistica del nord-est Italiano, grazie ad un percorso professionale che lo vede presente come side man al fianco di musicisti tra i più significativi del territorio, nonché in campo internazionale. Nell’appuntamento alle Cantine, con Alessandro Turchet e Marco D’orlando, presenta i brani contenuti nel nuovo album “Suspension”. Un repertorio caratterizzato da varietà compositiva e originalità musicale. Un sound fortemente influenzato dalle nuove correnti del jazz contemporaneo, ma che non disdegna le contaminazioni stilistiche ed estetiche caratteristiche delle personalità dei singoli musicisti.

Ad esaltare il trio, la personalità forte e trascinante del sassofonista friulano Francesco Bearzatti, eclettica ineguagliabile figura del jazz italiano. Martedì 24 dicembre (ore 20.30), Vigilia di Natale con la rassegna “Dinner & Live Music”. Piacevole sottofondo di ottima musica live per l’aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare del buon jazz in acustico. Tema della serata: “The Christmas Songs”.

Martedì 17 dicembre, ore 21.30

GIANPAOLO RINALDI TRIO feat. FRANCESCO BEARZATTI (Jazz)

Il trio nasce dalla collaborazione di Gianpaolo Rinaldi (pianista, hammondista e compositore con numerose importanti collaborazioni a livello nazionale e internazionale) con il contrabbassista Mattia Magatelli (questa sera sostituito da Alessandro Turchet) ed il batterista Marco D’orlando, musicisti di prim’ordine e ricchi di esperienze. I tre presentano il loro primo album “Suspension”, lavoro che si concentra sul rapporto tra la figura del funambolo e quella del musicista improvvisatore, in una nuova veste grazie alla presenza del grande sassofonista italiano Francesco Bearzatti.

Venerdì 20 dicembre, ore 22

TRIBÙ GOSPEL SINGERS (Gospel)

I Tribù Gospel Singers sono la migliore formazione di gospel-spiritual cresciuta negli ultimi anni a Verona, tanto da guadagnarsi una posizione di rilievo anche a livello nazionale. Guidati dal direttore artistico Josè Mezzanini propongono un repertorio che va dalle radici dello spiritual al gospel tradizionale, fino a quello contemporaneo, in una perfetta atmosfera pre-natalizia.

Domenica 22 dicembre, ore 19

BLUE NOTE ART QUARTET (“Blue note Sunday'')

Per la rassegna mensile “Blue Note Sunday” una kermesse dedicata a tutti gli appassionati delle “blue note” con un quartetto veneto d’eccellenza, composto da affermati musicisti della scena jazz italiana. Sono il pianista Matteo Alfonso, il sassofonista Michele Polga, il bassista Lorenzo Conte e il grande Paolo Birro in veste di batterista.

Venerdì 27 dicembre, ore 22

TITTI CASTRINI 5ET “VARIETÉ” (Pop-Folk-Jazz)

Fra i migliori fisarmonicisti italiani, torna un must della scena folk bresciana, una serata all’insegna delle canzoni popolari, delle atmosfere e dei sapori genuini di una volta. Titti Castrini e la sua band (Davide Veronese alla tromba, Vincenzo Albini al violino, Teo Ederle al basso acustico,

Paolo Zanaglio alla batteria e percussioni) ci accompagneranno in un percorso musicale che attraverserà paesi, culture e stili musicali differenti tra loro, in un gran varieté.

Domenica 29 dicembre, ore 19

THE BEATLES PROJECT (Beatles Tribute)

Un progetto dedicato ai brani dei Fab Four riletti in chiave jazz da Alice Testa e Riccardo Bertuzzi, i quali faranno ripercorrere al pubblico le tappe della storia dei quattro di Liverpool e l'evoluzione di una band che ha cambiato la storia della musica. Il repertorio, selezionato con cura dal duo, ripercorrerà i grandi successi ma farà anche conoscere delle perle musicali spesso sconosciute ai più, intervallando introduzioni ai brani e aneddoti, così da creare un viaggio artistico nella vasta produzione beatlesiana.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Martedì, alle ore 21.30, per la Rassegna “Jazz Club”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 20.30, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

Web: www.lecantine-arena.com