Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena dal 14 al 19 gennaio 2020

Il repertorio parte da composizioni originali legate alla tradizione jazzistica degli anni '60. Importanti anche le influenze melodiche di standards entrati nella tradizione e le influenze ritmiche delle tradizioni brasiliana e cubana. Elementi, questi, che Matteo Rebulla ha appreso e perfezionato a New York dove si è laureato in musica nel 2011. In Italia si è conquistato subito un posto di rilievo nel jazz nazionale, realizzando nel 2015 l'album "Forced Perspectives".

Martedì 14 gennaio, ore 21.30

MATTEO REBULLA QUARTET (Jazz)

Il progetto ha come repertorio le composizioni originali del batterista milanese Matteo Rebulla, profondamente legate alla tradizione jazzistica del postbop (genere tutt’ora in voga nato agli inizi degli anni ‘60 dalle influenze dell’hard bop, che ha avuto una prolifica espansione nei quarant’anni seguenti). Forti sono anche le influenze melodiche del bebop e degli standards, e quelle ritmiche delle tradizioni brasiliana e cubana, con elementi di jazz contemporaneo. Completano il quartetto Simone Daclon al piano, Francesco Bianchi al sax e Alex Orciari al contrabbasso.

Venerdì 17 gennaio, ore 22

AL BROWN BLUES BAND (Blues)

Dopo il primo cd dal vivo “LIVE AT CANTINE DE L’ARENA”, torna per gli affezionati veronesi amanti del blues internazionale la “Al Brown Blues Band”. È un interessante progetto, nato dalla solida collaborazione fra il chitarrista Al Brown (talento indiscusso del blues nel Regno Unito), Alan Thomson (bassista tra i più noti dell’ambiente musicale britannico per aver suonato con John Martin, e con Martin Barre, ex chitarra solista dei Jethro Tull), Franz Bazzani (pianista e tastierista eclettico), e Cesare Valbusa (batterista dotato di grande tecnica e versatilità).

Domenica 19 gennaio, ore 19

BLUE NOTE (“Blue note Sunday'')

Terzo appuntamento dedicato alla rassegna domenicale “Blue Note Sunday'' con uno straordinario quintetto, come nella miglior tradizione del jazz che questa sera verrà magicamente interpretato da Francesco Ivone alla tromba, Ettore Martin al sax tenore, Danilo Memoli al piano, Nicolò Masetto al basso e Massimo Cogo alla batteria.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Martedì, alle ore 21.30, per la Rassegna “Jazz Club”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 20.30, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

Web: www.lecantine-arena.com