Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena di Verona dal 12 al 17 novembre 2019

“From New Orleans to Paris”, l’ultimo progetto della Storyville Jazz Band, è diventato finalmente un album che verrà presentato in anteprima proprio a Le cantine de l’Arena di Verona. Questo lavoro è dedicato a Sidney Bechet, grande clarinettista-sassofonista di New Orleans che ebbe enorme successo soprattutto a Parigi e in Francia negli anni ’50. Nato e artisticamente cresciuto proprio sulle strade del quartiere di Storyville, Bechet è considerato il primo grande solista improvvisatore del jazz, insieme a Louis Armstrong.

Martedì 12 novembre (ore 21.30) la Storyville Jazz Band presenta in anteprima a Le Cantine de l'Arena l'album “From New Orleans to Paris”.

(ore 21.30) la presenta in anteprima a Le Cantine de l'Arena l'album Venerdì 15 novembre alle 22 scatta l’ora del Teaspoon Quartet , un viaggio attraverso le «routes» e le «highways» americane.

alle 22 scatta l’ora del , un viaggio attraverso le «routes» e le «highways» americane. Domenica 17 novembre (ore 19) omaggio al grande Nat “King” Cole, pianista e cantante statunitense, con il "Three for Nat" di Francesca Bertazzo.

Martedì 12 novembre, ore 21.30

STORYVILLE Jazz Band “From New Orleans to Paris”

Dedicato a Sidney Bechet (Jazz)

La Storyville Jazz Band presenta in anteprima a Le Cantine de l'Arena l'album “From New Orleans to Paris” dedicato a Sidney Bechet, innovatore del jazz strumentale, caposcuola del sax soprano, clarinetto e compositore di brani memorabili. Attiva dal 1986 la band è sempre diretta da Marco Pasetto, clarinettista, sassofonista, cantante, nonché compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra. Con la cantante Giorgia Gallo, Sandro Gilioli alla tromba, Giordano Bruno Tedeschi al trombone, Lino Bragantini al trombone, Renato Bonato al banjo, Mario Cracco al basso tuba e Gino Gozzi alla batteria, sarà presentato un programma che spazia dai classici dello stile New Orleans al repertorio originale parigino del musicista creolo.

Venerdì 15 novembre, ore 22

TEASPOON 4ET (Rag-time )

Serata in compagnia dei Teaspoon e della loro musica: una carrellata che comprende inediti e rivisitazioni intinte nelle sonorità tipiche che accompagnano il quartetto sin dalla nascita, dall’old time music, al ragtime, al blue grass, al blues, al folk. Simone Speri, Sebastiano Tognella,

Christian Calò, e Nicola Gaspari hanno all’attivo i tre dischi “Lucky Rag” (2007), “Travellin” (2009) e “Aged 10 Years”, il live registrato a marzo 2015 proprio qui a Le Cantine de l’Arena, impreziosito dalla collaborazione con il premiato coro Tribù Gospel Singers.

Domenica 17 novembre, ore 19

FRANCESCA BERTAZZO TRIO "Three for Nat" Omaggio a Nat King Cole (Jazz)

Questo progetto nasce dal desiderio di omaggiare il trio del grande Nat “King” Cole, pianista e cantante statunitense fra i più innovativi nella musica commerciale americana degli anni ’40 e ’60. La band è guidata da Francesca Bertazzo cantante e chitarrista da più di un decennio presente nella scena jazzistica italiana. In un itinerario che sfida i più grandi successi del grande Nat, la vocalist conduce il suo trio, completato da Renato Strukelj al piano e Beppe Pilotto al basso, plasmandolo in mainstream band al servizio della sua splendida voce profondamente jazz.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Martedì, alle ore 21.30, per la Rassegna “Jazz Club”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 20.30, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

Web: www.lecantine-arena.com