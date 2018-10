Cantine vinicole aperte, sapori e arte con l'evento speciale "Val Polis Cellae"

Domenica 14 ottobre torna l'evento "Val Polis Cellae". Nove tra le migliori cantine della Valpolicella Classica, tre percorsi e ottimo vino, il tutto circondato da gustosi piatti tipici, opere d'arte e dalla Valpolicella in vendemmia, questo è il Val Polis Cellae.

INFORMAZIONI: http://bit.ly/depliantValPolisCellae

Le aziende partecipanti saranno: Tenute Ugolini, Scriani, Novaia, Le Marognole, Corte Martini, Corrado Benedetti, La Dama Vini, Mizzon e Boscaini Carlo.

Il turista si reca in uno dei Val Polis Cellae Point (Tenute Ugolini, La Dama Vini e Le Marognole), acquista il biglietto d'ingresso di 15€ (gratuito per bambini fino ai 12 anni) ed inizia il suo tour in auto privata oppure con il comodo bus navetta gratuito che passa da ogni cantina all'incirca ogni ora.

Il biglietto è valido per tutti i percorsi, quindi con lo stesso biglietto il turista può visitare tutte le aziende partecipanti all'evento.

È possibile riservare il proprio biglietto comprando online la prevendita di 10€ (non rimborsabile). I rimanenti 5€ saranno da saldare in loco il giorno dell'evento.

(fonte Facebook)