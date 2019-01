Torna il Theater in Dialect con lo spettacolo "Cantiere a luci rosse" al Dim di Castelnuovo

Sabato 12 gennaio, alle 21:00, torna il teatro in dialetto veneto al DIM di Sandrà: la compagnia Teatro dell'Attorchio metterà in scena la commedia brillante “Cantiere a luci rosse”, terzo appuntamento della rassegna “Theater in Dialect”.

“Non gh’è polsar che straca” esclama Polpetta, manovale fannullone del muratore Enrico, tra un giro all’osteria e una chiacchierata con Santina, la strana vecchia che vive con la Pasquina e ce l’ha a morte con i “botegheri”. Entrambi si trovano a lavorare sul cantiere dell’ingenuo impresario Mariolino, che sta ristrutturando un grazioso appartamento per regalarlo alla sua amante Rossella, affascinante giovane arrivista. Ma se la moglie Gemma lo venisse a sapere?

E se insieme alla sua amica Carla cercasse di escogitare qualcosa per mandare a monte questa lussuriosa tresca? Come finirà questa storia potrebbe svelarcelo solo la famosa astrologa “Mimì la francese” o potreste scoprirlo da soli assistendo a questa brillante commedia!