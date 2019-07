Per la rassegna Sensi unici va in scena lo spettacolo "Cantiere a luci rosse"

Prosegue Sensi Unici, la rassegna fortemente voluta dal Comune che tocca i più suggestivi luoghi di Sommacampagna. Tra gli spettacoli di Teatro in Cantina organizzati in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven mercoledì 17 luglio alle ore 21.15 andrà in scena "Cantiere a luci rosse" del Teatro dell’Attorchio, il secondo degli appuntamenti che uniscono il Teatro con i gusti e i sapori che la terra del Custoza sa esprimere nell’eccellenza. La rappresentazione è preceduta da una visita in fattoria alle ore 20.15 e una degustazione di vini alle ore 20.45.

Il muratore Enrico e il suo fannullone manovale Polpetta, tra un giro all’osteria e una chiacchierata con Santina - una strana vecchia che ce l’ha a morte con i “botegheri” - si trovano a lavorare nel cantiere dell’ingenuo impresario Mariolino. Quest’ultimo sta ristrutturando un grazioso appartamento per regalarlo alla sua amante Rossella, un’affascinante e giovane arrivista, ma cosa succederebbe se la moglie Gemma lo venisse a sapere? In tutto questo caos Carla, fedele amica della donna, cerca di escogitare qualcosa per mandare a monte la lussuriosa tresca… Brillante commedia degli equivoci, tutta da scoprire, il cui esito è affidato all’ennesimo stravagante personaggio: Mimì, l’astrologa francese. Dopo due successi clamorosi come L’usel del Marascial e Camera a ore (confermati da critica, pubblico e premi vinti), il Teatro dell’Attorchio propone un testo assolutamente nuovo per il pubblico veronese, mescolando sapientemente il dialetto e la lingua italiana, la tradizione popolare e il teatro moderno. Cantiere a luci rosse (che completa il trittico dei titoli “ad equivoco”) porta alla ribalta otto personaggi che nella loro varietà danno vita ad un lavoro equilibrato e divertente. Nella propria versione la compagnia ha apportato alcune varianti che strizzano l’occhio al teatro dell’assurdo e ad un teatro visivo, mantenendo allo stesso tempo la natura brillante della stesura originale.

Prossimo appuntamento, da non perdere, lunedì 22 luglio ore 21.15 a Villa Venier con "Fly me to the moon", progetto musicale del Maestro Diego Basso che nasce in occasione del 50° anniversario del primo passo di Neil Armstrong sul suolo lunare. In scena l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy.

"Cantiere a luci rosse" biglietto unico 10 euro. Prenotazioni presso Ufficio Cultura Comune di Sommacampagna tel. 045 8971357 - prevendita on line su arteven.it - vivaticket.it e punti vendita del circuito.

