Canti natalizi e gospel al teatro San Massimo per sostenere le famiglie in difficoltà

Si terrà sabato 29 dicembre, al teatro San Massimo in via Brigata Aosta 6, lo spettacolo musicale "Il cielo sulla terra". L’evento replica l’appuntamento del 22 dicembre già sold out. Il biglietto ha il costo unico di 10 euro e si prenota ai numeri 334 2878084 (Roberto) oppure 3923947210 (Giordano). Sul palco il gruppo T’ho Trovato Vocal Group che si esibirà in una serie di canti natalizi e gospel, con intervalli di recitazione.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione no-profit Casa di Deborah, che offre supporto alle famiglie in situazioni critiche. La Casa ospita attività di accoglienza e ascolto, studio assistito e organizza laboratori creativi. Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione Libero il Cielo e T’ho Trovato Vocal Group, in collaborazione con il Comune e l’Associazione Famiglie per la Famiglia.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a palazzo Barbieri dal consigliere delegato alla Famiglia Rosario Russo. Presenti, il presidente dell’Associazione Libero il Cielo Roberto Salvan, il membro direttivo dell’Associazione e cantore Guido Cantieri e la responsabile della Casa di Deborah – Associazione Famiglie per la Famiglia Giuseppina Vellone.